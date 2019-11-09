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  3. Tyler Boyd: On kişi kalmasaydık en az bir gol daha atardım

Tyler Boyd: On kişi kalmasaydık en az bir gol daha atardım

Tyler Boyd: On kişi kalmasaydık en az bir gol daha atardım

Beşiktaş'ın Braga'ya 3-1 mağlup olduğu maçta takımının tek golünü atan Tyler Boyd hayal kırıklığı yaşıyor.

Braga deplasmanında çok şık bir gole imza atarak sessizliğini bozan Tyler Boyd'un sevinci yarım kaldı.

ABD'li oyuncunun maç sonunda "On kişi kalmasaydık en az bir gol daha atardım. Kendimi çok iyi hissediyordum" diyerek yakındığı öğrenildi

Muhtarlar günü

Beşiktaşlı muhtarlar Başkan Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret etti. Vodafone Park'ta gerçekleşen ziyarete Beşiktaş Muhtarlar Derneği Başkanı Yeşim Özer, Sinanpaşa, Levent, Bebek, Etiler, Kuruçeşme, Arnavutköy ve Mecidiye muhtarı katıldı.

(Türkiye)


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