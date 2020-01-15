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aksam.com.tr
  • 15 Ocak 2020 Çarşamba 10:04
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  • 15 Ocak 2020 Çarşamba 10:04

Tyler Boyd kendisine gelen teklifleri reddedince Ahmet Nur Çebi'yi kızdırdı

Tyler Boyd kendisine gelen teklifleri reddedince Ahmet Nur Çebi'yi kızdırdı

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Beşiktaş'ın MLS'ten transfer teklifi alan oyuncusu Tyler Boyd'nun tutumu Başkan Çebi'yi kızdırdı.

ABD'li oyuncuya en az 4 takımdan ciddi teklif geldiği, bu teklifleri kabul etmesi durumunda Beşiktaş'ın kasasına en az 3 milyon dolar civarında bir para gireceği bildirildi. Ancak Boyd'un bu teklifleri Avrupa'da kalmak için reddetmesi yüzünden Başkan Çebi'nin ciddi anlamda kızgın olduğu bildirildi.

(Fotomaç)

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