Tyler Boyd kendisine gelen teklifleri reddedince Ahmet Nur Çebi'yi kızdırdı

ABD'li oyuncuya en az 4 takımdan ciddi teklif geldiği, bu teklifleri kabul etmesi durumunda Beşiktaş'ın kasasına en az 3 milyon dolar civarında bir para gireceği bildirildi. Ancak Boyd'un bu teklifleri Avrupa'da kalmak için reddetmesi yüzünden Başkan Çebi'nin ciddi anlamda kızgın olduğu bildirildi.
(Fotomaç)
Mergim Berisha'nın menajerinin Fenerbahçeli yöneticilerle görüşmek için İstanbul'a geldiği iddia edildi. Çıkan haberlerde Berisha'nın teklifi kabul ettiği, görüşmelerin lisansların çıkıp çıkmayacağı üzerinden sürdüğü öğrenildi.
Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray, Club Brugge'de kalması halinde 5 ay futbol oynamayacak ve yaz döneminde transferi zora girecek Senegalli golcüsü için formül arıyor.
Bir Kanada Ligi ekibi, Beşiktaş’a Atiba Hutchinson için 700 bin Euro'luk teklifte bulundu. Harcama limitine takılan Siyah-Beyazlı yönetim, paraya ihtiyacı olmasına rağmen gelen teklifi hiç düşünmeden geri çevirdi.
‘Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı’nda korsan yayın ve bahis konusu gündeme geldi. Spor Yasası’nda korsan yayınla ilgili bir yasa düzenlemesi yapılması kararı alındı. Yasada korsan yayını yapan ve bu yayınları izleyenlere hapis ile para cezası verilecek.
Luyindama'nın yerine sol ayaklı stoper arayışında olan Galatasaray'ın Juan Jesus'u kiralamak için harekete geçtiği öğrenildi.
Beşiktaş'ın MLS'ten transfer teklifi alan oyuncusu Tyler Boyd'nun tutumu Başkan Çebi'yi kızdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanına çıkıyor.