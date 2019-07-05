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Tyler Boyd Beşiktaş'ta

Tyler Boyd Beşiktaş'ta

Transferi nakit sıkıntısı çektiği için ağırdan alan Beşiktaş, geçen sezon Ankaragücü’nde kiralık forma giyen bonservisi Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes’te olan sol kanat oyuncusu Tyler Boyd’ta mutlu sona ulaştı.

24 yaşındaki ABD’li oyuncuyla çok önce anlaşan Siyah-Beyazlılar, kulübünü bonservis fiyatı konusunda ikna edemiyordu.

İSTEDİKLERİNİ ALDILAR

Boyd’un bonservisi için Guimaraes’e önce 1.3 milyon euroluk teklifte bulunan Kartal’a ret cevabı verilmişti. 2. görüşmede 1.7’ye çıkan Beşiktaşlı yöneticiler, “2 milyon eurodan aşağı olmaz” yanıtını alınca Portekiz kulübünün kararlı tutumu karşısında fiyata 300 bin euro zam yapmak durumunda kaldı. Böylece Guimaraes istediğini alırken Boyd’da işlem tamamlandı.

KAMPA YETİŞECEK

Tyler Boyd’ta mutlu sona ulaşan Beşiktaş bu oyuncuyu imzaya bekliyor. ABD’li sol kanadın 8 Temmuz’da başlayacak Riva kampına yetişeceği belirtildi. Öte yandan Globe Esporte, Santos’un, Adriano ile ilgisinin olmadığını, Brezilyalı yıldızın Sao Paolo ile pazarlıklara devam ettiğini yazdı. Sao Paolo’dan süre isteyen Adriano’nun 2 yıllık sözleşmede direttiği kaydedildi.

(Star)

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