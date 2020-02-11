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  • 11 Şubat 2020 Salı 12:23
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  • 11 Şubat 2020 Salı 12:27

Tyler Boyd Başakşehir maçında Sergen Yalçın'dan şans bekliyor

Tyler Boyd Başakşehir maçında Sergen Yalçın'dan şans bekliyor

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Kara Kartal’ın ABD’li kanat oyuncusu Tyler Boyd, Siyah-Beyazlılar’ın dünkü idmanında ön plana çıkan isimler arasında yer aldı.

Genç kanat oyuncusu, çift kale maç çalışması sırasında attığı gollerle dikkat çekti. Bu performansıyla forma yarışında olduğunu gösteren Boyd, cuma günkü Başakşehir maçı için görev bekliyor

 

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