TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: Türk voleybolu adına sevindirici bir yıldı

Üstündağ, yayımladığı yeni yıl mesajında, 2020'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zorlu geçtiğine işaret etti.
Voleybolda elde edilen başarılara dikkati çeken Üstündağ, "Bu yıl pandemi süreci ne kadar zorlu geçmiş olsa da Türk voleybolu adına sevindirici pek çok önemli başarıya imza attık. Tüm paydaşları ile voleybol ailesi, bu yıl elde ettiği başarılarla bir kez daha ülkemizin en başarılı takım sporu olmaya devam etti." değerlendirmesinde bulundu.
Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 7-12 Ocak 2020 tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn kentinde düzenlenen 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nde tarihi bir başarıya imza attığını hatırlatarak, şöyle devam etti:
Elemelerden şampiyon olarak çıkan 'Filenin Sultanları', 2012 yılının ardından 2. kez bu başarıyı tekrarladı ve Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti. 19 Yaş Altı Kız Milli Takımı'mız, 22-30 Ağustos 2020 tarihlerinde Hırvatistan ve Bosna Hersek'in ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nı birincilikle tamamlayarak bizleri gururlandırdı. Genç sultanlarımızın elde ettiği şampiyonluğun 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk gelmesi bizlerin ayrıca göğsünü kabarttı. 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı'mız, Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ülkemize gümüş madalya kazandırma başarısı gösterdi. Başarıda emeği geçen sporcularımızı ve teknik ekiplerimizi tekrar kutluyorum.
İstanbul'da kamp yapan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 12-16 Ocak 2021 tarihlerinde Kuzey Makedonya'da düzenlenecek 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edeceğine değinen Üstündağ, "Ümit ediyorum ki 'Filenin Efeleri' olarak istediğimiz sonucu alacak ve 2021 yılında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Mehmet Akif Üstündağ, 2021 yılının tüm dünyaya sağlık, barış ve huzur getirmesini temenni ederek, "Uluslararası arenada tüm kulüp temsilcilerimiz ve milli takımlarımızın başarılarına yenilerini ekleyerek çıtayı daha da yükseğe çıkaracaklarından hiç kuşkumuz yok. Başarılarla ve sağlıkla dolu bir yıl olmasını diliyorum." şeklinde görüş belirtti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni yıl mesajı yayımladı.
PFDK tarafından 5 maç men cezası alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezası, Tahkim Kurulu tarafından 4 maça düşürüldü.
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe idmanı sırasında basın mensuplarıyla bir araya geldi.
• "Transfer konusunda pozisyon söylemek doğru olmaz ama kadronun yeterli olduğunu düşünüyoruz. Belki duruma göre hoca ile görüşüp transfer yapabiliriz. Bu hafta belirleyici olacak."
• "Transfer limitleri kulüplere bildirildi. Şu an transfer limitlerinde artıdayız. Ufak bir hareket alanımız var."
• "UEFA ile ilgili hiçbir problemimiz yok. Önümüzdeki sene için bu limitlerle bu şekilde devam ederse UEFA tarafıyla ilgili bir sıkıntı görünmüyor. Zaten gerçekten hem UEFA hem TFF limitleri arasında kıyaslama yaparsak bizi zorlayan kısmı biraz TFF limitleri."
Dünyanın dört bir yanından Fenerbahçeli futbolculara teklif yağıyor. Devre arasında olmasa bile yıl sonu ayrılıklar yaşanması bekleniyor.
• Mame Thiam: Çin, Katar ve Suudi Arabistan
• Mert Hakan Yandaş: İspanya, Rusya
• Mbwana Samatta: Belçika
• Altay Bayındır: İtalya
Galatasaray ara transfer için İspanyol forvetle ilgili çalışmalarına ağırlık verdi. Aslan'da Falcao'nun Inter Miami'ye transferi beklenirken Diego Costa'yla da ilk temaslar sağlandı. 32 yaşındaki futbolcu, seçenekleri değerlendirmek için biraz süre istedi.
Ara transfer döneminde Adem Ljajic'le yollarını ayırmayı planlayan Kartal, Sırp yıldızın gönderilmesi sonrasında hücum hattını Anderson Talisca'yla güçlendirmeyi hedefliyor.
DETAY
• Beşiktaş'a geri dönme konusundaki isteğini saklamayan Brezilyalı futbolcuyla yapılan ilk görüşmeden olumlu ayrılan yönetim, tecrübeli isim için kaynak arayışına girdi.
• Çin Ligi ekibi Guangzhou Evergrande'den yıllık 12 milyon avro kazanan tecrübeli futbolcudan geri dönüş için Feda isteyen yönetim, oyuncuya ikinci yarı için 2.5 milyon avroluk maaş önerisinde bulunacak.