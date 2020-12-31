  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 31 Aralık 2020 Perşembe 19:26
  • |
  • Son Güncelleme:

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: Türk voleybolu adına sevindirici bir yıldı

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: Türk voleybolu adına sevindirici bir yıldı

Paylaş

AA

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2020 yılında Türk voleybolu adına önemli başarılar kazanıldığını dile getirdi.

Üstündağ, yayımladığı yeni yıl mesajında, 2020'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zorlu geçtiğine işaret etti.

Voleybolda elde edilen başarılara dikkati çeken Üstündağ, "Bu yıl pandemi süreci ne kadar zorlu geçmiş olsa da Türk voleybolu adına sevindirici pek çok önemli başarıya imza attık. Tüm paydaşları ile voleybol ailesi, bu yıl elde ettiği başarılarla bir kez daha ülkemizin en başarılı takım sporu olmaya devam etti." değerlendirmesinde bulundu.

Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 7-12 Ocak 2020 tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn kentinde düzenlenen 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nde tarihi bir başarıya imza attığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

Elemelerden şampiyon olarak çıkan 'Filenin Sultanları', 2012 yılının ardından 2. kez bu başarıyı tekrarladı ve Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti. 19 Yaş Altı Kız Milli Takımı'mız, 22-30 Ağustos 2020 tarihlerinde Hırvatistan ve Bosna Hersek'in ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nı birincilikle tamamlayarak bizleri gururlandırdı. Genç sultanlarımızın elde ettiği şampiyonluğun 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk gelmesi bizlerin ayrıca göğsünü kabarttı. 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı'mız, Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ülkemize gümüş madalya kazandırma başarısı gösterdi. Başarıda emeği geçen sporcularımızı ve teknik ekiplerimizi tekrar kutluyorum.

İstanbul'da kamp yapan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 12-16 Ocak 2021 tarihlerinde Kuzey Makedonya'da düzenlenecek 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edeceğine değinen Üstündağ, "Ümit ediyorum ki 'Filenin Efeleri' olarak istediğimiz sonucu alacak ve 2021 yılında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Üstündağ, 2021 yılının tüm dünyaya sağlık, barış ve huzur getirmesini temenni ederek, "Uluslararası arenada tüm kulüp temsilcilerimiz ve milli takımlarımızın başarılarına yenilerini ekleyerek çıtayı daha da yükseğe çıkaracaklarından hiç kuşkumuz yok. Başarılarla ve sağlıkla dolu bir yıl olmasını diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

F.Bahçe'ye Ozan Tufan'dan kötü haber
F.Bahçe'ye Ozan Tufan'dan kötü haber

F.Bahçe'ye Ozan Tufan'dan kötü haber

Yılın son gününde G.Saray'a kötü haber geldi...
Yılın son gününde G.Saray'a kötü haber geldi...

Yılın son gününde G.Saray'a kötü haber geldi...

'2021 Fenerbahçe'nin en güçlü mücadeleyi verdiği yıl olsun'
'2021 Fenerbahçe'nin en güçlü mücadeleyi verdiği yıl olsun'

'2021 Fenerbahçe'nin en güçlü mücadeleyi verdiği yıl olsun'

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

'Neşeniz bol, keyfiniz bereketli olsun'
'Neşeniz bol, keyfiniz bereketli olsun'

'Neşeniz bol, keyfiniz bereketli olsun'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni yıl mesajı yayımladı.

Son dakika: Fatih Terim'in cezasıyla ilgili yeni karar
Son dakika: Fatih Terim'in cezasıyla ilgili yeni karar

Son dakika: Fatih Terim'in cezasıyla ilgili yeni karar

PFDK tarafından 5 maç men cezası alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezası, Tahkim Kurulu tarafından 4 maça düşürüldü.

Son dakika! Ve Emre Belözoğlu transferi açıkladı
Son dakika! Ve Emre Belözoğlu transferi açıkladı

Son dakika! Ve Emre Belözoğlu transferi açıkladı

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe idmanı sırasında basın mensuplarıyla bir araya geldi.
"Transfer konusunda pozisyon söylemek doğru olmaz ama kadronun yeterli olduğunu düşünüyoruz. Belki duruma göre hoca ile görüşüp transfer yapabiliriz. Bu hafta belirleyici olacak."
"Transfer limitleri kulüplere bildirildi. Şu an transfer limitlerinde artıdayız. Ufak bir hareket alanımız var."
"UEFA ile ilgili hiçbir problemimiz yok. Önümüzdeki sene için bu limitlerle bu şekilde devam ederse UEFA tarafıyla ilgili bir sıkıntı görünmüyor. Zaten gerçekten hem UEFA hem TFF limitleri arasında kıyaslama yaparsak bizi zorlayan kısmı biraz TFF limitleri."

F.Bahçe'nin 4 yıldızına kanca
F.Bahçe'nin 4 yıldızına kanca

F.Bahçe'nin 4 yıldızına kanca

Dünyanın dört bir yanından Fenerbahçeli futbolculara teklif yağıyor. Devre arasında olmasa bile yıl sonu ayrılıklar yaşanması bekleniyor.
Mame Thiam: Çin, Katar ve Suudi Arabistan
Mert Hakan Yandaş: İspanya, Rusya
Mbwana Samatta: Belçika
Altay Bayındır: İtalya

Galatasaray adım adım Diego Costa'ya yaklaşıyor
Galatasaray adım adım Diego Costa'ya yaklaşıyor

Galatasaray adım adım Diego Costa'ya yaklaşıyor

Galatasaray ara transfer için İspanyol forvetle ilgili çalışmalarına ağırlık verdi. Aslan'da Falcao'nun Inter Miami'ye transferi beklenirken Diego Costa'yla da ilk temaslar sağlandı. 32 yaşındaki futbolcu, seçenekleri değerlendirmek için biraz süre istedi.

Beşiktaş'ın transferde yeni yıl bombası belli oldu
Beşiktaş'ın transferde yeni yıl bombası belli oldu

Beşiktaş'ın transferde yeni yıl bombası belli oldu

Ara transfer döneminde Adem Ljajic'le yollarını ayırmayı planlayan Kartal, Sırp yıldızın gönderilmesi sonrasında hücum hattını Anderson Talisca'yla güçlendirmeyi hedefliyor.

DETAY
• Beşiktaş'a geri dönme konusundaki isteğini saklamayan Brezilyalı futbolcuyla yapılan ilk görüşmeden olumlu ayrılan yönetim, tecrübeli isim için kaynak arayışına girdi.
• Çin Ligi ekibi Guangzhou Evergrande'den yıllık 12 milyon avro kazanan tecrübeli futbolcudan geri dönüş için Feda isteyen yönetim, oyuncuya ikinci yarı için 2.5 milyon avroluk maaş önerisinde bulunacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.