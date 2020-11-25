Tuzlaspor Türkiye Kupası'nda tur atlamayı başardı

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Misli.com 3. Lig temsilcisi Sultanbeyli Belediyespor'u 5-1 yenen TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor, adını 5. tura yazdırdı.
Stat: Sultanbeyli Gölet Futbol
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Harun Pekyürek, Ozan Bekar
Tuzlaspor: Metin Erol (Dk. 37 Angeler), Yasin Güreler, Tarık Tekdal (Dk. 60 Segbefia), Aosman, Arif Morkaya, Vedat Bora, Samet Asatekin, Sarr (Dk. 68 Zubanovic), Onat Kutay Kurt (Dk. 46 Özgür Can Özcan), Ahmet Yazar (Dk. 68 Berk Can Sevgi), Mahmut Bulut
Sultanbeyli Belediyespor: Ahmet Çolak, İskender Can (Dk. 46 Salih Gevençli), Uğurcan Arslantürk, İlke Nelik (Dk. 46 Mustafa Minnet), Yunus Ensari, Kadir Samet Eser (Dk. 46 Burak Ağaoğlu), Taner Yıldız, Yusuf Ocak, Yusuf Oyit (Dk. 70 Bünyamin Küçükosman), Okan Demir (Dk. 62 Muhammet Enes Erdem), Serhat Yeşilördek
Goller: Dk. 24 Sarr, Dk. 40 Aosman (Penaltıdan), Dk. 45 Vedat Bora, Dk. 48 Ahmet Yazar, Dk. 60 Özgür Can Özcan (Tuzlaspor), Dk. 73 Serhat Yeşilördek (Sultanbeyli Belediyespor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Sarr, Dk. 88 Ber Can Sevgi (Tuzlaspor), Dk. 16 Yusuf Ocak, Dk. 39 İlke Nelik (Sultanbeyli Belediyespor)
Manchester United'a 4-1 mağlup olan Medipol Başakşehir'de en fazla dikkat çeken isim, Fenerbahçe'den transferin son günü kiralanan Deniz Türüç oldu. Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada başarılı futbolcuyla ilgili yorumlar yaptı.
• "Fenerbahçe'de kalsaydı belki de linç edilecekti. Deniz Türüç çok güzel işler yapıyor."
• "Deniz Türüç'ün Fenerbahçe'de başarılı olamamasının sebebi tamamen Fenerbahçe'dir. Geldiği günden bu yana Başakşehir'e acayip uyum sağladı. Okan Buruk onu çok iyi kullanıyor."
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Mesut Özil'in sezon sonuna kadar Arsenal'de kalacağı ve sözleşmesinin bitmesinin ardından kariyerine Avrupa'da devam edeceği belirtildi. Mesut'un ilk tercihin sarı-lacivertli formayı giymek olduğu iddia edildi.
Gençleşme operasyonu kapsamında bir süredir çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor.
SÜREÇ
• Süper Lig'in devleri, Antalya'da oynanan Gana-Katar maçını yakından takip etti.
• Herkesin gözün Gana'nın 18 yaşındaki sol açığı Kamal Deen Sulemana'daydı.
• Galatasaray'ın bir temsilcisi, Nordsjaelland forması giyen Sulemana ve menajeriyle görüştü.
• Sulemana, Galatasaray gibi bir takımda oynamanın kendisini gururlandıracağını söyledi.
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Galatasaray'ın tartışılan kalecisi Fatih Öztürk'le ilgili çok çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılıların teknik ekibinin, kendilerine önerilen Tim Krul'un yerine tercihini yerli kaleciden yana kullandığı öğrenildi. Hollandalı eldiven bu sezon Norwich ile çıktığı 12 maçın 5'inde gol yemedi.
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