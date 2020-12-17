Tuzlaspor Gençlerbirliği'ni kupa dışına itti

TFF 1. Lig lideri Tuzlaspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda Süper Lig ekibi Gençlerbirliği’ni 2-0 mağlup edip bir üst tura yükseldi.
Tuzlaspor’a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Vedat Bora ve 42. dakikada Adama Sarr kaydetti.
Stat: Eryaman
Hakemler: Koray Gençerler x, Baran Eraslan x, Bersan Duran x
Gençlerbirliği: Atalay Gökçe xx, Ömürcan Artan xx, Kadir Enes Kıra xx, Halil İbahim Pehlivan xx (Emir Ortakaya dk. 74 xx), Batuhan Uçan xx, Hasanalp Birken xx, Mustafa Hüseyin Seyhan xx, Furman xx (Mert Kabasakal dk. 46 xx), Kağan Özkan xx (Osman Emirkan Demir dk. 46 xx), Sami Gökhan Altıparmak xx (Seyit Ali Kahya dk. 85 ?), Baran Başyiğit xx
Yedekler: Emin Emir Kavasoğlu, Soner Dikmen, Sefa Yılmaz, Polomat, Murat Yıldırım,
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Tuzlaspor: Alexander xx, Samet Asatekin xx, Baran Işık xx, Yasin Güreler xx, Mahmut Bulut xx, Cajic xx (Arif Morkaya dk. 72 xx), Vedat Bora xx, Sarr xx (Ahmet Yazar dk.63 xx), Aosman xx, Onat Kutay Kurt xx (Pucko dk.63 xx), Özgürcan Özcan xx (Zubanovic dk.81 ?)
Yedekler: Metin Erol, İbrahim Halil Aksu, Berk Can Sevgi
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Goller: Vedat Bora (dk. 32), Sarr (dk. 42) (Tuzlaspor)
Sarı Kartlar: Baran Başyiğit (Gençlerbirliği)
Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde olan Ahmed Musa'yla ilgili son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar yaptığı görüşmeler sonrası Nijeryalı futbolcuda önemli mesafe katetmişti ancak araya Fenerbahçe girince işler bir anda değişti. Sarı-Lacivertliler, Erol Bulut'un özellikle istediği Ahmed Musa'nın menajeriyle görüşerek resmi teklifini iletti.
Fenerbahçe'nin yeni stoper ikilisi Lemos ve Tisserand hayal kırıklığı yaratında Kanarya stoper bölgesine takviye yapma kararı aldı. Fenerbahçe, işi son ana bırakmamak için adayları belirledi, girişimler kısa sürede başlayacak. İşte listede öne çıkan isimler.
Beşiktaş'ın 19 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu, başarılı performansının ardından Avrupa'dan ilk resmi teklifi aldı. Fransız ekibi Lyon, genç file bekçisi için Siyah-Beyazlıların kapısını 4.5 milyon euroyla çaldı. Ekonomik sıkıntılar yaşayan Beşiktaş'ın bu çarpıcı teklifi değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi.
Süper Lig'deki başarısız sonuçların ardından son şampiyon olduğu Ziraat Türkiye Kupası'na da ilk maçta veda eden Trabzonspor'da, camiada yönetime yönelik istifa sesleri yükseldi. Taraftarlar, sosyal medyada başkan Ahmet Ağaoğlu'nun daha önce yaptığı bir açıklamada ‘başarısızlığı hissedersem bir dakika görevde durmam' sözlerini hatırlatıp yönetimi istifaya davet etti.
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Darıca Gençlerbirliği maçında Emre Akbaba ile Younes Belhanda arasında frikik tartışması yaşanmıştı. Faslı futbolcu, Akbaba'nın elinden sertçe topu almış ve ikili ağız dalaşına girmişti. Teknik direktör Fatih Terim'in, Belhanda'nın bu tutumundan oldukça rahatsız olduğu ortaya çıktı.
Türkiye A Milli Takım Teknik Direktör Şenol Güneş, ay-yıldızlılar için yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde, "İş yapıyoruz ve işin ciddiyeti, sorumluluğu var. Bu desteği görünce sorumluluk da iki kat artıyor. Ülkemizin en ücra köşesinden dünyanın her yerinde yer alan insanımız başarı bekliyor" dedi.