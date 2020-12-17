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  • 17 Aralık 2020 Perşembe 15:19
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Tuzlaspor Gençlerbirliği'ni kupa dışına itti

Tuzlaspor Gençlerbirliği'ni kupa dışına itti

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Süper Lig ekibi Gençlerbirliği sahasında TFF 1. Lig lideri Tuzlaspor'u ağırladı. Konuk takım maçı 2-0 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.

TFF 1. Lig lideri Tuzlaspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda Süper Lig ekibi Gençlerbirliği’ni 2-0 mağlup edip bir üst tura yükseldi.

Tuzlaspor’a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Vedat Bora ve 42. dakikada Adama Sarr kaydetti.

Stat: Eryaman

Hakemler: Koray Gençerler x, Baran Eraslan x, Bersan Duran x

Gençlerbirliği: Atalay Gökçe xx, Ömürcan Artan xx, Kadir Enes Kıra xx, Halil İbahim Pehlivan xx (Emir Ortakaya dk. 74 xx), Batuhan Uçan xx, Hasanalp Birken xx, Mustafa Hüseyin Seyhan xx, Furman xx (Mert Kabasakal dk. 46 xx), Kağan Özkan xx (Osman Emirkan Demir dk. 46 xx), Sami Gökhan Altıparmak xx (Seyit Ali Kahya dk. 85 ?), Baran Başyiğit xx

Yedekler: Emin Emir Kavasoğlu, Soner Dikmen, Sefa Yılmaz, Polomat, Murat Yıldırım,

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Tuzlaspor: Alexander xx, Samet Asatekin xx, Baran Işık xx, Yasin Güreler xx, Mahmut Bulut xx, Cajic xx (Arif Morkaya dk. 72 xx), Vedat Bora xx, Sarr xx (Ahmet Yazar dk.63 xx), Aosman xx, Onat Kutay Kurt xx (Pucko dk.63 xx), Özgürcan Özcan xx (Zubanovic dk.81 ?)

Yedekler: Metin Erol, İbrahim Halil Aksu, Berk Can Sevgi

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Vedat Bora (dk. 32), Sarr (dk. 42) (Tuzlaspor)

Sarı Kartlar: Baran Başyiğit (Gençlerbirliği)

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