Tuzlaspor Ankara Keçiörengücü'nü tek golle geçti

SPOR GÜNDEMİ

G.Saray'da ikinci Serdar Aziz vakası! Terim anında biletini kesti G.Saray'da ikinci Serdar Aziz vakası! Terim anında biletini kesti Süper Lig'de son haftalardaki performansıyla şampiyonluğun en büyük adaylarından biri haline gelen Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Afrika basınında yer alan habere göre Galatasaray, Christian Luyindama ile devre arasında yollarını ayıracak. Haber detayında Fatih Terim'in 26 yaşındaki stoperin bazı disiplinsiz davranışlarından hoşnut olmadığına değinilirken oyuncu için Everton'tan 15 milyon euroluk teklif geleceği iddia edildi.

Dilmen'den gündemi sarsacak F.Bahçe iddiası! Sosa ve Erol Bulut... Dilmen'den gündemi sarsacak F.Bahçe iddiası! Sosa ve Erol Bulut... Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olduğu maçın ardından çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Dilmen, Erol Bulut'un kafasında Jose Sosa'nın yer almadığını söyledi ve “Sosa Trabzonspor'dan gelirken Fenerbahçe taraftarının en heyecanlandığı transferdi. Erol Bulut'un kafasında olduğunu söylediği sekiz futbolcu arasında Jose Sosa yok” ifadelerini kullandı.

Fener paylaşımı olay oldu! Anında binlerce beğeni Fener paylaşımı olay oldu! Anında binlerce beğeni Galatasaray'ın eski futbolcularından Olcan Adın, Yeni Malatyaspor'un deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşma sırasında Sarı-Lacivertlilere gönderme yaptı. Olcan Adın'ın paylaşımı anında binlerce beğeni aldı.

TFF 1. Lig'de liderlik Tuzlaspor'un TFF 1. Lig'de liderlik Tuzlaspor'un TFF 1. Lig'in 14. haftasında Tuzlaspor ile Ankara Keçiörengücü karşılaştı.

Büyük bomba! Devre arasında geri dönüyor Büyük bomba! Devre arasında geri dönüyor Devre arası transfer döneminde önemli takviyeler yapmaya hazırlanan Galatasaray, üç eski futbolcusu Henry Onyekuru, Jean Michael Seri ve Garry Rodrigues için gün sayıyor.