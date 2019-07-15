Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7322
  • 6,4636
  • 258.368
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Türüç'te son aşama

Türüç'te son aşama

Türüç'te son aşama

Sarı-Lacivertliler, Deniz Türüç için Kayseri’ye 3.5 milyon euro teklif etti. Sarı-Kırmızılı takım, 5 milyon euro talep ediyor. Aradaki bu fark, Muriç transferindeki gibi takas yoluyla çözülebilir!

AKŞAM

FENERBAHÇE’NİN, Deniz Türüç’ü bitirmesi de an meselesi. Transferlerin büyük çoğunluğunu kampa yetiştirmeyi başaran Kanarya, sezon başlamadan eksiklerini kapatma peşinde. Teknik Direktör Ersun Yanal, iki kanatta ve on numarada da oynayabilen Deniz Türüç’ün gelmesi için çok ısrarcı. 25 yaşındaki solak oyuncu, pasör olmasıyla da gözde. Fenerbahçe, ilk görüşmede 2 milyon euro ve Alper Potuk’u önermişti. Kayseri cephesi 5 milyon euro istedi, teklif 3.5’a çıktı. Şimdi son hamle zamanı.

OYUNCUDA PROBLEM YOK

Fenerbahçe, 3.5 milyon euroya yükselttiği teklifini, Vedat Muriç’te olduğu gibi; bazı genç veya değerlendirmeyeceği oyuncularla sunacak. Kayserispor da mukavelesi bu sezon bitecek oyuncusu için daha fazla diretme niyetinde değil. Bu çetin pazarlıktaki pürüzler giderilmeye çok müsait. 26 yaşındaki solak oyuncu da hedefl erine ulaşabilmek için Anadolu’dan çıkma arzusunda. Önümüzdeki günlerde Deniz Türüç transferinin olumlu sonuçlanabileceği belirtildi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Boşanacakları konuşuluyordu... Beren Saat ve Kenan Doğulu yan yana görüntü verdi!
Ünlü şarkıcı Alişan'dan 15 Temmuz paylaşımı
1 milyonluk soru ne zaman yayınlanacak?
Murat Dalkılıç: Patron Hande, o ne derse o olur
ABD'de reyting rekoru kırdı

Duygulandıran 15 Temmuz paylaşımı: Türk olmamak daha zordur...

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor