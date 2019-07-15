Türüç'te son aşama

AKŞAM

FENERBAHÇE’NİN, Deniz Türüç’ü bitirmesi de an meselesi. Transferlerin büyük çoğunluğunu kampa yetiştirmeyi başaran Kanarya, sezon başlamadan eksiklerini kapatma peşinde. Teknik Direktör Ersun Yanal, iki kanatta ve on numarada da oynayabilen Deniz Türüç’ün gelmesi için çok ısrarcı. 25 yaşındaki solak oyuncu, pasör olmasıyla da gözde. Fenerbahçe, ilk görüşmede 2 milyon euro ve Alper Potuk’u önermişti. Kayseri cephesi 5 milyon euro istedi, teklif 3.5’a çıktı. Şimdi son hamle zamanı.

OYUNCUDA PROBLEM YOK

Fenerbahçe, 3.5 milyon euroya yükselttiği teklifini, Vedat Muriç’te olduğu gibi; bazı genç veya değerlendirmeyeceği oyuncularla sunacak. Kayserispor da mukavelesi bu sezon bitecek oyuncusu için daha fazla diretme niyetinde değil. Bu çetin pazarlıktaki pürüzler giderilmeye çok müsait. 26 yaşındaki solak oyuncu da hedefl erine ulaşabilmek için Anadolu’dan çıkma arzusunda. Önümüzdeki günlerde Deniz Türüç transferinin olumlu sonuçlanabileceği belirtildi.