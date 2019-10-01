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Türüç'e uyarı

Türüç'e uyarı

Yanal, G.Saray derbisinde oyundan çıkarken tepki gösteren Deniz Türüç’ü uyardı.

AKŞAM

F.BAHÇE Teknik Direktörü Ersun Yanal’dan Deniz Türüç’e uyarı geldi. Yanal, G.Saray derbisinin ikinci yarısında Isla’nın yerine oyuna aldığı Deniz’i 90. dakikada oyundan çıkarmıştı. Başarılı oyuncu bu karara tepki göstermişti. Ersun Yanal, derbi sonrası Deniz Türüç ile ilgili “Deniz’le herhangi problemimiz yok. Deniz, F.Bahçe’ye uyum sağlıyor. Çok iyi gelişiyor” ifadelerini kullanmıştı. Yanal dün Deniz Türüç ile kısa bir toplantı yaptı.

BÜYÜK DESTEK OLDULAR

Yanal’ın Deniz’e “Gösterdiğin performanstan dolayı çok memnunum.  Böyle çalışmaya devam et. İlk 11’de şans bulacağın gibi sonradan da oyuna girebilirsin. Çalışan formayı benden alacak” dediği bildirildi. Sarı kart görmesine neden olan top kaybından ötürü Türüç’e büyük tepki gösteren Emre Belözoğlu ise soyunma odasında arkadaşı Deniz’e moral verdi.

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