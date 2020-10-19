Türkler uçuyor! Lille farklı kazandı

Pierre Mauroy Stadı'nda Lens'i ağırlayan Lille, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın 11. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Karşılaşmanın 47. dakikasında Jonathan Bamba ve 69. dakikasında Jonathan Ikone'nin golleriyle durumu 3-0 yapan Lille'de perdeyi 79. dakikada Yusuf Yazıcı kapadı.
Lille bu galibiyetle puanını 17'ye çıkardı ve liderlik koltuğuna oturdu. Lens ise 13 puanda kaldı.
Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut, Göztepe gibi zor deplasmanda kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Bulut, Göztepe'nin kazandığı penaltı içinse "Normalde öyle pozisyonlarda VAR'a gidilir. Neden o pozisyonda hakem VAR'a çağırılmadı?" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası Ozan Tufan, 3-2 kazandıkları Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada zorlu mücadeleden gülümseten bir detay paylaştı.
Fransa Ligue 1'de oynanan maçta Lille, sahasında Lens'i 4-0 mağlup etti.
Süper Lig'de Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, "Yakaladığımız bazı net pozisyonları cömertçe harcamasaydık Fenerbahçe ailesi olarak çok daha rahat bir şekilde maçımızı izleyecektik." dedi.
Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Olimpiyat Stadyumu'nun bakımda olması sebebiyle Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük 45+1.dakikada Sobiech'in golüyle devreyi 1-0 önde kapattı. 47. dakikada Aytaç Kara'nın kafa golüyle skora denge geldi. İki takımın da karşılıklı atakları sonuç vermedi ve mücadele 1-1'lik skorla tamamlandı.
Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-2 yenilerek ligin 5. haftasında ilk mağlubiyetini alan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, skoru 3-2'ye getirdikten sonra gol bulabilmek için çok uğraştıklarını ancak bunu başaramadıklarını bildirdi. Sarı-kırmızılıların teknik sorumlusu Ersan Parlatan ise Fenerbahçe'nin penaltısı pozisyonundan önce faul olduğunu iddia etti.