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Futboldan memnun, hakemden değil: Bulut'tan maç değerlendirmesi Futboldan memnun, hakemden değil: Bulut'tan maç değerlendirmesi Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut, Göztepe gibi zor deplasmanda kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Bulut, Göztepe'nin kazandığı penaltı içinse "Normalde öyle pozisyonlarda VAR'a gidilir. Neden o pozisyonda hakem VAR'a çağırılmadı?" ifadelerini kullandı.

'Pelkas'ın adını unuttum, 'Yunanistan' dedim 'Pelkas'ın adını unuttum, 'Yunanistan' dedim Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası Ozan Tufan, 3-2 kazandıkları Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada zorlu mücadeleden gülümseten bir detay paylaştı.

Türkler uçuyor! Lille farklı kazandı Türkler uçuyor! Lille farklı kazandı Fransa Ligue 1'de oynanan maçta Lille, sahasında Lens'i 4-0 mağlup etti.

'Yayıncı kuruluş, F.Bahçe'ye saygısızlık yaptı' 'Yayıncı kuruluş, F.Bahçe'ye saygısızlık yaptı' Süper Lig'de Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, "Yakaladığımız bazı net pozisyonları cömertçe harcamasaydık Fenerbahçe ailesi olarak çok daha rahat bir şekilde maçımızı izleyecektik." dedi.

Semt derbisinde kazanan yok Semt derbisinde kazanan yok Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Olimpiyat Stadyumu'nun bakımda olması sebebiyle Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük 45+1.dakikada Sobiech'in golüyle devreyi 1-0 önde kapattı. 47. dakikada Aytaç Kara'nın kafa golüyle skora denge geldi. İki takımın da karşılıklı atakları sonuç vermedi ve mücadele 1-1'lik skorla tamamlandı.