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aksam.com.tr
  • 19 Ekim 2020 Pazartesi 00:45
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Türkler uçuyor! Lille farklı kazandı

Türkler uçuyor! Lille farklı kazandı

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Fransa Ligue 1'de oynanan maçta Lille, sahasında Lens'i 4-0 mağlup etti.

Pierre Mauroy Stadı'nda Lens'i ağırlayan Lille, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın 11. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 47. dakikasında Jonathan Bamba ve 69. dakikasında Jonathan Ikone'nin golleriyle durumu 3-0 yapan Lille'de perdeyi 79. dakikada Yusuf Yazıcı kapadı.

Lille bu galibiyetle puanını 17'ye çıkardı ve liderlik koltuğuna oturdu. Lens ise 13 puanda kaldı.

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