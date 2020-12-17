Türkler Lille'i uçurmaya devam ediyor

Fransa Ligi'nde Lille'in çıkışı sürüyor. Lyon'un önünde 15. haftaya lider giren Lille, Dijon'u deplasmanda 2-0 yendi. Maça Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, 11'de başladı. Burak Yılmaz ise oyuna 58. dakikada dtahil oldu.
Konuk ekip 19. dakikada Yusuf Yazıcı'nın golüyle 1-0 öne geçti. Milli oyuncu, Zeki Çelik'in sağdan ceza sahasına gönderdiği topu, şık bir vuruşla uzak direğin yanından ağlarla buluşturdu.
Maçta daha etkili olan Lille, 90+3'te Timothy Weah'ın şık golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Üst üste 3. maçını da kazanan ve ve bir sonraki haftada PSG'yi konuk edecek Lille, bu galibiyetle puanını 32 yaptı. Dijon ise 9 puanda ve son sırada kaldı.
Aynı saatta başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Angers 0 - 2 Strasbourg
Dijon 0 - 2 Lille
Montpellier 0 - 2 Metz
Nimes 0 - 2 Nice
Reims 3 - 2 Nantes
Trabzonspor ile TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında kozlarını paylaşıyor. Mücadelede ilk yarı golsüz devam ediyor.
Teknik direktörlüğe Abdullah Avcı'yı getiren Trabzonspor, devre arasında kadrosunu da güçlendirmek istiyor.
İngiltere Premier Ligi'nde ilk iki sırayı paylaşan iki ekibin mücadelesinde Liverpool güldü. Son şampiyon, haftaya lider giren rakibini 90. dakikada Firmino'nun golüyle 2-1 yendi ve zirveye kuruldu.
Almanya'da zirve mücadelesi veren ekipler Bayern Münih, Bayer Leverkusen ve RB Leipzig, 12. haftayı galibiyetle tamamladı. Bayern Münih, Wolfsburg'u 2-1, Rb Leipzig, Hoffenheim'i 1-0 ve Leverkusen de Köln'ü 4-0'la geçti.
Salgın günlerinde futbol dünyasına giren 5 oyuncu değişikliği kuralı bir süre daha yürürlükte kalacak. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (İFAB), söz konusu kuralın 31 Aralık 2021'e kadar devam edeceğini açıkladı.
Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, futbolcusu Hasan Hüseyin Acar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.