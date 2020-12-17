Türkler Lille'i uçurmaya devam ediyor

Fransa Ligi'nde lider Lille, ilk golünü Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı ortaklığıyla bulurken; Dijon'u deplasmanda 2-0 yendi.

Fransa Ligi'nde Lille'in çıkışı sürüyor. Lyon'un önünde 15. haftaya lider giren Lille, Dijon'u deplasmanda 2-0 yendi. Maça Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, 11'de başladı. Burak Yılmaz ise oyuna 58. dakikada dtahil oldu.

Konuk ekip 19. dakikada Yusuf Yazıcı'nın golüyle 1-0 öne geçti. Milli oyuncu, Zeki Çelik'in sağdan ceza sahasına gönderdiği topu, şık bir vuruşla uzak direğin yanından ağlarla buluşturdu.

Maçta daha etkili olan Lille, 90+3'te Timothy Weah'ın şık golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Üst üste 3. maçını da kazanan ve ve bir sonraki haftada PSG'yi konuk edecek Lille, bu galibiyetle puanını 32 yaptı. Dijon ise 9 puanda ve son sırada kaldı.

Aynı saatta başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Angers 0 - 2 Strasbourg

Dijon 0 - 2 Lille

Montpellier 0 - 2 Metz

Nimes 0 - 2 Nice

Reims 3 - 2 Nantes