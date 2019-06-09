Türkiye son şampiyon Fransa'yı devirdi... Fransız basınında çarpıcı yorum

Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 3. maçında Fransa'yı 2-0 yendi. Milli Takımımızın gollerini Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder attı.

30. dakikada ay-yıldızlı ekip öne geçti. Cengiz Ünder'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Merih Demiral kafayla topu altıpas üzerine gönderdi. Topa iyi yükselen Kaan Ayhan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0. 40. dakikada milliler farkı 2'ye çıkardı. Dorukhan Toköz'ün ara pasına hareketlenen Cengiz Ünder'in ceza sahası içerisinden sağ çaprazdan sert şutunda top ağlara gitti: 2-0.





‘TARİHİ FARKTAN KURTARDI’

Fransa'nın köklü medya kuruluşlarından L'Equipe, Fransa'nın performansının hayal kırıklığı yarattığını belirtti. Fransız file bekçisi Hugo Lloris'in Fransa'yı farklı mağlubiyetten kurtardığı belirtilirken, "Lloris, mavileri korkunç batıştan korudu" başlığı atıldı.

EN İYİ OYUNCU OLARAK KALECİLERİNİ SEÇTİLER

Gazete ayrıca, Türkiye'nin Fransa karşısında etkili bir oyun oynadığının altını çizerken, "Müthiş bir şekilde savaşçı ve çok başarılı olan Türkler, Dünya Kupası'ndan bu yana Fransa'ya ikinci yenilgisini tattırdı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fransız futbolseverler katıldıkları ankette, Hugo Lloris'i Fransa adına maçın adamı olarak seçerken, en kötü performansta ise Kylian Mbappe'nin imzasının olduğunu dile getirdi.



FRANSIZ BASINI TÜRKİYE'NİN ZAFERİ İÇİN NE DEDİ?

L'Equipe gazetesinin bugünkü manşetinde, "Aklı başka yerde." ifadesi kullanıldı. Hücumdaki oyuncuların bireysel performanslarının yetersizliğinden ve Fransız futbolcuların durgunluğundan bahsedilen haberde, net bir yenilgi yaşayan Fransa Milli Takımı'nın liderliği Türkiye'ye bıraktığı vurgulandı. Gazetenin haberinde, "Fransa'dan endişe verici bir performans. Hücumcuların verimsiz, savunmacıların sönük performansından sonra Türkiye'ye 2-0 ile boyun eğen 'Maviler', rakibine tarihinde ilk kez yenildi." yorumu yapıldı.

"Fransızlar, Türk hamamında boğuldu." başlığı atılan Le Figaro'nun maç yazısında, Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Paul Pogba gibi yıldız futbolcuların performansı eleştirildi. Haberde, "Fransız futbolcular, yaklaşık 40 bin taraftarın izlediği maçta mücadele etmekten kaçar gibiydi. Anadolu topraklarında taraftarların sersemletici ıslıklarıyla uyuşan Fransızların kalesi iki golle sarsıldı." ifadelerine yer verildi.

Foot Mercato'nun internet sitesinde, "Türkiye'den Fransa'ya tokat."başlığına yer verilirken "Sergilenen bu performansla Fransa'nın mağlubiyeti kaçınılmazdı. Türkiye, oyunun her alanında üstündü. Kaleye isabetli şut atamayan dünya şampiyonu, grup birinciliğini devretti." şeklinde görüş belirtildi.

Le Monde gazetesinde Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki atmosfere vurgu yapılarak, "Türkiye, durgun Fransa karşısında emin adımlarla galibiyete ulaştı. Taraftarlarının tezahüratlarıyla oyunu domine eden Türkiye, galibiyet serisi yakalayarak liderliği ele geçirdi. İki devrede de aynı ritimle oynayanTürkiye'ye direnen tek isim, takımın kaptanı ve kalecisi Hugo Lloris oldu. değerlendirmesinde bulunuldu. fr



FRANCE FOOTBALL: KORKUNÇ

France Football'un internet sitesinde ise Fransa'nın performansı "korkunç" olarak nitelendirilerek, "Türkiye, fiziksel gücü, azmi, organizesavunması ve hücum performansıyla haklı bir galibiyet alarak liderliği elde etti. Fransa, 90 dakika boyunca baskı altındaydı. Türkiye, bu zaferle EURO 2020'ye katılma yolunda büyük avantaj yakaladı." denildi.

Güneş'ten 3 değişiklik

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında Fransa ile karşılaşan Türkiye A Milli Futbol Takımı, bu mücadeleye Moldova maçına göre üç değişiklikle çıktı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekibin bundan önce oynadığı Moldova maçına göre Fransa karşılaşmasında ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, Moldova maçında ilk 11'de görev verdiği Deniz Türüç, Cenk Tosun ve Hakan Çalhanoğlu'nun yerine Fransa karşısında Cengiz Ünder, İrfan Kahveci ve Kenan Karaman'a şans tanıdı.

Emre Belözoğlu'nun yokluğunda Burak Yılmaz sahaya takım kaptanı olarak çıktı.



Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu tribünde

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile karşılaşmayı tribünden takip etti.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nın tribünleri karşılaşma öncesinde tamamen doldu.

Stadın çatısına 45 Türk bayrağı asılırken, seyirciler için de koltuklara 42 bin Türk bayrağı bırakıldı. Stadın dışındaki aydınlatma direklerine de 50 Türk bayrağı asıldı.

Yaklaşık 2 bin 100 Fransız taraftar da takımlarını desteklemek için tribündeki yerlerini aldı.

A Milli Takım, tarihi galibiyetle lider

H Grubu'ndaki ilk iki maçında Arnavutluk'u 2-0 ve Moldova'yı 4-0 yenen A Milli Takım, son dünya şampiyonu Fransa'ya da üstünlük kurdu. Grubunda üst üste üçüncü galibiyetini alan ve puanını 9'a çıkaran Türkiye, liderliğe yükseldi.

Grupta ilk mağlubiyetini alan Fransa ise 6 puanla ikinci sıraya geriledi.

Fransa'ya karşı tarihi galibiyet

Milli takım, tarihinde ilk kez Fransa'ya üstünlük sağladı.

Rakibiyle 10 yıl sonra karşı karşıya gelen milli takım, sahadan galibiyetle ayrılmasını bildi.

Rakibiyle ilk kez 1996'da karşılaşan milli takım, sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. 2000'deki özel karşılaşmada rakibine yine 4-0 yenilen A Milli Takım, 2003'te Konfederasyon Kupası mücadelesinde 3-2 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Fransa'ya 2009'daki özel maçta 1-0 yenilen Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rakibini 2-0 mağlup ederek şansızlığını kırdı.

İki takım arasında oynanan 5 maçta Türkiye 4 gol atarken, Fransa 12 gol buldu.

Hem hücumda hem savunmada başarılı

Türkiye, elemelerde hem hücumda hem savunmada başarılı futboluna devam etti.

H Grubun'da fileleri 8 kez havalandıran milliler, üçüncü maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.

Şenol Güneş yönetiminde 2019'daki galibiyet serisi sürüyor

Ay-yıldızlı ekip, Fransa galibiyetiyle teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2019 yılındaki beşinci maçını da kazandı.

Milliler, ikinci kez takımın başına geçen Güneş yönetiminde üst üste beşinci galibiyeti aldı.

Güneş'in teknik direktörlüğünde bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Arnavutluk'u Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 yenen A Milli Takım, yılın ikinci maçında Eskişehir'de Moldova'yı 4-0 mağlup etti. Antalya oynadığı özel maçlarda Yunanistan'a 2-1, Özbekistan'a da 2-0 üstünlük kuran Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ise Fransa'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Bu arada ay-yıldızlı ekip, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 11 Haziran Salı günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.

Saha ortasında büyük sevinç

Karşılaşmanın ardından teknik direktör Şenol Güneş ve milli futbolcular, saha ortasında galibiyeti kutladı.

Ay-yıldızlı oyuncular, daha sonra tek tek tribünleri dolaşarak taraftarlarla galibiyetin coşkusunu yaşadı.