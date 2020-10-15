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aksam.com.tr
  • 15 Ekim 2020 Perşembe 00:06
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Türkiye'nin grubunda son durum

Türkiye'nin grubunda son durum

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AA

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 4. maçların ardından 3 puanla 3. sırada yer aldı.

İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki dördüncü maçından beraberlikle ayrıldı.

UEFA Uluslar Ligi 2020-2021 sezonunda milliler, dördüncü maçında konuk ettiği Sırbistan ile 2-2 berabere kaldı.

Diğer müsabakada ise Rusya ile Macaristan 0-0'lık eşitlikle sahadan ayrıldı. Bu sonuçların ardından Rusya, grupta liderliğini sürdürdü.

Gruptaki beşinci müsabakalar, 15 Kasım'da Türkiye ile Rusya ve Macaristan ile Sırbistan arasında oynanacak.

B LİGİ 3. GRUP'TA OLUŞAN PUAN DURUMU ŞÖYLE:

TakımlarO G B M A Y Av P
Rusya
422074+38
Macaristan
421143+17
Türkiye
403134-13
Sırbistan40 2 2 3 6 -3 2

Yine pes etmedik, yine sonunu getiremedik: 2-2

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