Türkiye'nin grubunda son durum

İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki dördüncü maçından beraberlikle ayrıldı.
UEFA Uluslar Ligi 2020-2021 sezonunda milliler, dördüncü maçında konuk ettiği Sırbistan ile 2-2 berabere kaldı.
Diğer müsabakada ise Rusya ile Macaristan 0-0'lık eşitlikle sahadan ayrıldı. Bu sonuçların ardından Rusya, grupta liderliğini sürdürdü.
Gruptaki beşinci müsabakalar, 15 Kasım'da Türkiye ile Rusya ve Macaristan ile Sırbistan arasında oynanacak.
B LİGİ 3. GRUP'TA OLUŞAN PUAN DURUMU ŞÖYLE:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Rusya
|4
|2
|2
|0
|7
|4
|+3
|8
|Macaristan
|4
|2
|1
|1
|4
|3
|+1
|7
|Türkiye
|4
|0
|3
|1
|3
|4
|-1
|3
|Sırbistan
|4
|0
|2
|2
|3
|6
|-3
|2
A Milli Takım'da Hasan Ali Kaldırım, Sırbistan maçında sakatlanarak 27. dakikada yerini Umut Meraş'a bıraktı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Koç, Emre Belözoğlu'ndan transferlere kadar birçok önemli konuya değindi.
Türkiye'de stadyumlar A Milli Futbol Takımı'nın Sırbistan'ı konuk ettiği karşılaşmayla birlikte kapılarını taraftarlara açtı.
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