'Türkiye'den ayrılacakken bizi Muslera durdurdu'

Mariano, koronavirüsün Türkiye'de ortaya çıkmasının ardından Muslera, Falcao ve Robinho ile birlikte özel uçak kiralayıp ülkeden ayrılmayı düşündüklerini ancak Uruguaylı kalecinin kendilerini engellediğini söyledi.

AKŞAM

GALATASARAY’IN Brezilyalı yıldızı Mariano, ESPN Brezilya’ya bir röportaj verdi. Birbirinden önemli açıklamalarda bulunan Sambacı, koronavirüs salgını sonrasında Türkiye’den ayrılmak istediklerini ilk kez söyledi. Mariano, “Herkes gibi Türkiye’de de lig durdu ve oyuncular evlerinde kalıyor. Neymar, Thiago Silva, Romarinho gibi bazı oyuncular Brezilya’ya döndü. Muslera, Falcao, Robinho ve ben de özel bir uçak kiralayıp Türkiye’den ayrılmak istedik ama Muslera geri dönmemiz zor olacağı için bizi engelledi” dedi.

ÜZÜCÜ BİR DURUM

Mariano sözlerine şöyle devam etti: “Havalimanları da kapalıydı. Muslera 10 yıldır burada olduğundan bunun zor olacağı konusunda bizi uyardı. Türkiye’ye geri dönemeyeceğimizden bahsetti. Biz de vazgeçtik. Caiçara ve Mossoro da uçak kiralasak bizimle birlikte gelecekti. Bildiğim kadarıyla kimse buradan Brezilya’ya dönmedi. Bu durum tüm dünya için üzücü… Tüm bu yaşananların olabildiğince çabuk bitmesi için dua ediyoruz.”

