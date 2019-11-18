Türkiye'den 65 milli yıldız

AKŞAM

MİLLİ maç arasından dolayı lige verilen arada, Süper Lig kulüpleri milli takımlarına giden oyunculardan yoksun olarak çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa kıtasında 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri heyecanı devam ederken, Afrika’da ise 2021 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri heyecanı yaşanıyor. Asya kıtasında ise 2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde grup maçları sürüyor. Süper Lig kulüpleri, bu süreçte tam 65 futbolcuyu A Milli Takım seviyesinde milli takımlarına gönderdi.

EN AZ GÖNDEREN DENİZLİSPOR

Milli maç arasından dolayı 18 Süper Lig kulübü, 12’nci hafta karşılaşmalarına milli oyuncularından yoksun hazırlanırken, Yukatel Denizlispor sadece bir oyuncusunu milli takımlara göndererek bu aradan en az etkilenen ekip oldu. Ege ekibinde, A Milli Takım seviyesinde sadece Hadi Sacko, Gine Milli Takımı kadrosunda kendisine yer buldu. Diğer herkes takımda kaldı! Süper Lig’in dört büyük takımı ele alındığında milli takımlara en çok oyuncu gönderen ekip olarak Fenerbahçe dikkat çekiyor.

RİZE-GÖZTEPE-ANTALYASPOR

Sarı-Lacivertli ekip, 9 oyuncusunu milli takım kamplarına yollarken, Galatasaray 7, Beşiktaş 5, Trabzonspor ise 3 oyuncu ile listeyi tamamladı. Fenerbahçe, Emre Belözoğlu, Deniz, Altay, Ozan ve Hasan Ali’yi Türkiye, Gary Rodrigues’i Yeşil Burun Adaları, Zanka’yı Danimarka, Zajc’ı Slovenya ve Isla’yı da Şili Milli Takımı’na yolladı. Anadolu ekiplerine göz atıldığında ise Çaykur Rizespor, Göztepe ve Antalyaspor milli takımlara gönderdikleri 4’er futbolcu ile ilk sırada yer alıyor.