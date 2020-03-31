Türkiye'de ırkçılık yok

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen ve şimdilerde papaz olan Cesar Prates, “Türkiye'de maçlarda ırkçılık olmuyor. Ancak fanatizmin boyutu fazla” dedi.

AKŞAM

Brezilya basınından, “uol.com.br”ye konuşan Cesar Prates, geride kalan kariyerini değerlendirdi. Futboldan sonra papazlık yapmaya başlayan Prates, Cristiano Ronaldo’ya Sporting’de frikik dersleri verdiğini söylerken Türkiye günlerine de değindi. 2003 yılında G.Saray’a transfer olan Prates, “İtalya’daki maçlarda ırkçılığı gerçekten yaşadım ve çok kötüydü” dedi.

SAVAŞMAYA DEVAM ETTİM

Prates, sözlerini şöyle sürdürdü: “İtalya günlerimde bazı maçlarda topa her dokunduğumda maymun sesleri çıkarıyorlardı. Türkiye’de ise ırkçılık yok. Orada fanatizmin boyutu fazla. Bir maçta bana tribünlerden şişe ve taş atılmıştı. Ancak bunu ırkçılıktan değil, fanatizmden dolayı yapıyorlar. Hatta elim bile kanadı ama savaşmaya devam ettim. Bence ırkçılık kesinlikle bundan kötü bir şey!”