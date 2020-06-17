Türkiye'de emin ellerdeyim

AKŞAM
Galatasaraylı Fernando Muslera, Çaykur Rizespor maçında yaşadığı sakatlık sonrası Uruguay basınına konuştu. Uruguaylı kaleci, “Türkiye’de harika bir sağlık sistemi var. Emin ellerde olduğumu biliyorum. Burada güvende hissediyorum. Ancak ameliyattan korktuğumu da itiraf edeyim. Sonuçta herkes operasyondan korkar. Neyse ki her şey yolunda gitti. Mümkün olan en kısa sürede futbola dönmek istiyorum” açıklamasında bulundu.
FİZİKSEL YAŞI 34 DEĞİL 20!
Nando, “Beni en çok kızdıran şey, yaşadığım sakatlığın ofsayt olan bir pozisyonda gelişmesi... Ancak yeni kurallara göre pozisyon bitene kadar devam edilmeli” dedi. Galatasaray Doktoru Yener İnce, “Emre Akbaba aynı sakatlıktan 6 ayda döndü ama Muslera için tam bir süre vermek doğru değil. Muslera 34 yaşında ama fiziksel yaşı 20! En kısa süre içerisinde aramızda olmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.
TERİM: BİR KALECİDEN FAZLASI
Fernando Muslera’yı ziyaret eden Fatih Terim, “Hem doğum gününü kutladık hem de ‘geçmiş olsun’ dedik. Olabilecek en iyi durumda şu an. Muslera kalecilikten çok, bize çok şey ifade ediyor. Eksikliğini hissedeceğiz. Rakiplerin de sevdiği bir oyuncu. Bu konudaki hassasiyeti de başka hiçbir ülkede görmüyorum” dedi. Sakatlık pozisyonunun içindeki Rizesporlu Skoda ise, “Kazanmak bizim için önemliydi ama senin sağlığına değişirdim” açıklamasını yaptı.
KOÇ'TAN ZİYARET
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önceki akşam apandisit ameliyatı olan Kruse’yi ziyaret etti. Koç ayrıca sabah saatlerinde operasyona alınan Galatasaraylı Muslera’ya da geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
TABURCU OLMUŞ
Abdurrahim Albayrak, “Rize yenilgisine rağmen şampiyonluk adaylarından biriyiz. Ali Koç, Muslera’yı burada ziyaret etmiş. Ona teşekkür ederim. Ben de Kruse için gittim ama taburcu olmuş” dedi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist dev bir maçla belli oluyor... Fenerbahçe, 2-1 yenildiği ilk maçın rövanşında evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında havlu atan sarı-lacivertlilerde tek hedef, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u eleyip finale çıkarak bu sezon çok fazla hayal kırıklığına uğrattığı taraftarının yüzünü güldürmek. Bordo-mavililer ise Süper Lig'de emin adımlarla ilerlerken, Kupa'da da finale yükselerek çifte kupa hedefine bir adım daha yaklaşmak.
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