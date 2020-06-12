Beşiktaş'ın eski golcüsü Negredo “Türkiye'de derbiler daha çılgın. Fenerbahçe veya Galatasaray'a karşı derbiler çok yoğun. Farklılar” dedi.

AKŞAM

BEŞİKTAŞ’IN eski golcüsü Negredo oynadığı derbi maçları ile ilgili yorumlarda bulundu. Başarılı oyuncu, Beşiktaş dışında Sevilla, Valencia ve Manchester City formaları altında derbilerde forma giydi. 34 yaşındaki golcü oyuncu derbi maçlarla ilgili şunları söyledi: “Sevilla’da oynarken derbide Real Betis’e 5 tane gol attık, Betis’li oyuncular durmamızı rica etti ama biz durmadık. Maçı 5-1 kazandık. Şimdiye kadar yaşadığım en iyi derbilerden biriydi. Türkiye’de derbiler daha çılgın. Fenerbahçe veya Galatasaray’a karşı derbiler çok yoğun. Farklılar.”

