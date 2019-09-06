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  3. Türkiye'de 1. transfer dönemindeki en yüksek bonservis bedeli Adem Ljajic'e ödendi

Türkiye'de 1. transfer dönemindeki en yüksek bonservis bedeli Adem Ljajic'e ödendi

Türkiye'de 1. transfer dönemindeki en yüksek bonservis bedeli Adem Ljajic'e ödendi

Adem Ljajic için Torino'ya ödenen 6 milyon 500 bin Euro'luk bonservis bedeli Türkiye'de 1. transfer döneminde ödenen en yüksek rakam oldu. UEFA ile Finansal Fair Play anlaşması sona eren Beşiktaş 15 milyon 850 bin Euro'luk bonservis harcaması yaptı.

Türkiye'de birinci transfer ve tescil döneminin sona ermesinin ardından bir futbolcuya en yüksek bonservis ücreti ödeyen ekip Beşiktaş oldu.

UEFA ile Finansal Fair Play anlaşması sona eren Beşiktaş 15 milyon 850 bin Euro'luk bonservis harcaması yaptı.

Kartal geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Adem Ljajic'in bonservisi için Torino'ya 6 milyon 500 bin Euro'luk bonservis bedeli ödedi.

Bu ücret birinci transfer ve tescil döneminde bir futbolcunun bonservisine ödenen en yüksek rakam olarak dikkat çekti.

(Takvim)

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