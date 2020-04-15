Türkiye Yüzme Federasyonu sporcularına online eğitim verecek

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, evde kalan sporculara yönelik online eğitimlere başlayacaklarını söyledi.
AA muhabirine açıklamalarda bulunan Başkan Yalçın, yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle evlerinde kalan sporcuları desteklemeye yönelik birtakım çalışmalar yaptıklarını ifade etti.
Yalçın, bu kapsamda sporcularına yönelik online çeşitli söyleşi ve eğitimler planladıklarını belirterek, "Teknik kurulumuzun çalışmaları sonucunda planlanan eğitimlerin ilkini yarın Doç. Dr. Cengiz Karagözoğlu verecek. Bu etkinlikte sporcularda pandemi dönemi süresince yaşanan psikoloji ve sonrasındaki hedeflerin belirlenmesi konusu işlenecek. Yine hocamız tarafından 17 Nisan Cuma günü 'salgın süreci ve sonrasında antrenörlerin sporculara yaklaşımı konusu' işlenecek." diye konuştu.
Teknik ve idari ekibin yoğun bir tempoyla evlerinden çalıştığını aktaran Erkan Yalçın, "Amacımız bu süreci kulüplerimizle birlikte vereceğimiz online eğitimlerle en verimli şekilde geçirmek." dedi.
Bu eğitimler esnasında bir hedeflerinin de sporculara moral vermek olduğuna dikkati çeken başkan Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı:
"Online eğitimlerle sporcularımızın evlerinde hem performans kaybetmesini önleyeceğiz hem de eğlenmelerini sağlayacağız. Evet evde kalmaya devam ediyoruz. Çok az kaldı biliyoruz ve sabrediyoruz. Başarılarımızın en üst seviyede yaşanacağı yeni bir dünya, yeni bir süreç, yeni bir yıl temenni ediyoruz. Ayrıca bu salgın nedeniyle hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır ve başsağlığı diliyoruz. Bizlerin sağlığı için canlarını hiçe sayan tüm sağlık personellerimizin teşekkür ediyorum. Çağrımızı yineliyor ve tüm vatandaşlarımıza 'lütfen evde kalın, evde hayat var' diyoruz."
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