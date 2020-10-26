Türkiye ve İran arasında 'Dart Dostluk Turnuvası'

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İranlı sporcular, Türkiye adına yarışan Sırrıhan Çalışır, Eren Cengiz, Taha Aydın ve Emir Yağmur'u müsabakalar sonunda skor eşitliği nedeniyle oynanan uzatma maçında, 9-8 yendi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Mutlu Türkmen, her iki takımı tebrik ederek, "İran Milli Takım Antrenörü de organizasyondan çok memnun kaldı. İlerleyen süreçte tekrar İran'la ve farklı takımlarla bu tip organizasyonlara devam edeceğiz. Önümüzdeki haftasonunda yapılacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Dart Turnuvasına katılacak sporculara da başarılar diliyorum. Dartta ve diğer branşlarımızda da elimizden geldiğince müsabaka yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Lille'in Nice ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü atan Burak Yılmaz, 79. dakikada oyundan alınmış ve yedek kulübesinde hocası Christophe Galtier'e art arda küfürler savurmuştu. 54 yaşındaki teknik adam konuyla ilgili açıklama yaptı.
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İrfan Can Kahveci'yi izlemek için İstanbul'a gelen ancak uçağın rötar yapması sebebiyle maçı kaçıran Lyon Baş Gözlemcisi Bruno Cheyrou, Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesinde de stattaydı. Ünlü futbol adamı; Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Serkan Asan ve Ozan Tufan'ı dikkatle izleyerek bol bol not aldı. Bruno Cheyrou'nun devre arasına kadar bu 4 ismi takip edeceği öğrenildi.
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