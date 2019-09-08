Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman? Türkiye Sırbistan final maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Türkiye Sırbistan final maçı hangi kanalda, saat kaçta? 2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası kapsamında Polonya’yı 3-1 mağlup eden Millilerimiz finale kalmayı başardı. Sırbistan ile final oynayacak filenin sultanları tüm Türkiye’yi heyecanlandırdı. Millilerimiz bu zorlu mücadeleden galip gelmesi durumunda Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonu olacak. Sırbistan, son oynadığı 8 maçtan da galip ayrıldı. Haberimiz içerisinden Türkiye Sırbistan voleybol maçı ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz

TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türkiye Sırbistan voleybol final maçı 8 Eylül Pazar günü saat 19:30’da oynanacak. Maçı TRT Spor kanalı canlı olarak yayınlayacak.

SIRBİSTAN’IN YENİLGİSİ YOK

Yarı finalde İtalya’yı 3-1’le geçen Sırbistan, 2019 Avrupa Şampiyonası’nda finale kadar oynadığı 8 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Son şampiyon Sırbistan’ın organizasyonda 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalyası bulunuyor.

Türkiye ile Sırbistan arasındaki final maçı yarın saat 19.30’da Ankara Spor Salonu’nda oynanacak.

Saat 17.00’de ise İtalya ile Polonya, üçüncülük maçında karşı kaşıya gelecek.

TÜRKİYE POLONYA MAÇI ÖZETİ

Türkiye, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalde Polonya'yı 3-1 yenerek 16 yıl sonra finale yükseldi.

Ankara Spor Salonu'ndaki maçın ilk setine Meliha İsmailoğlu'nun sayısıyla Türkiye başladı. Bu sette özellikle Polonyalı oyuncular hücumda top karşılamakta zorlandı. Milli oyuncuların özellikle servisleri rakip alandan çıkmazken Türkiye 8-3 üstünlüğü yakaladı. Ay-yıldızlıların bu üstün oyunu sonrasında Polonya setteki ilk molasını kullanmak zorunda kaldı. Moladan sonra biraz toparlanan Polonya aradaki farkı bire indirdi: 12-11. Hande Baladın'ın smaçları ve plaseleri, Eda Erdem Dündar'ın file önündeki savunmasıyla Türkiye skoru 20-14'e taşıdı. Rakibin hücumlarına karşı file önünde mükemmel bir savunma yapan milli takım, Eda Erdem Dündar'ın smacıyla ilk seti 25-17 kazandı ve 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ikinci seti çekişmeli başladı. Bu sette de Hande Baladın ve Eda Erdem Dündar file önündeki güzel oyununu sürdürürken, milliler 4-3 üstünlük yakaladı. Kübra Akman ve Meryem Boz'un da arkadaşlarına katılmasıyla ay-yıldızlı ekip 9-6 üstünlüğünü sürdürdü. Bu bölümde hücumda zorlanan Türkiye on beşinci sayısını Hande Baladın'ın smacıyla elde etti ve 15-13 üstünlüğünü korudu. Oyuna tekrar dönen milliler Eda Erdem Dündar'ın file önünde smaçlarıyla aradaki 5 sayıya (18-13) çıkardı. File önündeki başarılı oyunculara plaseleriyle Naz Aydemir Akyol da eklenince skor 23-15 Türkiye lehine devam etti. Maçta ikinci setin sayısı Naz Aydemir Akyol'un asisti Kübra Akman'ın smacıyla gelirken milliler bu seti 25-16 kazanarak 2-0 öne geçti.

Müsabakanın üçüncü setine Polonya iyi başladı 2-1 öne geçti. Naz Aydemir Akyol'un file önünde takımı yönlendirmesi, Eda Erdem Dündar'ın smaçları ve arka bölgedeki savunmasıyla milliler 5-5 eşitliği yakaladı. Bu skordan sonra rakip oyunda üstünlüğü ele aldı ve skorda 8-5 üstünlüğü yakaladı. Rakibin maçta 10-6 öne geçmesinin ardından milliler bir türlü maçta toparlanamadı. Hücumda ve savunmada üst üste yapılan hataların ardından konuk ekip skoru 13-7'ye taşıdı. Cansu Özbay, Ebrar Kurt ve Fatma Yıldırım'ın oyuna dahil olmasıyla biraz olsun canlanan milliler bir türlü istediği oyunu sahaya yansıtamadı ve skorda 19-12 geriye düştü. Bu sette rakibin hücumlarına karşılık veremeyen, hücumda da rakip savunmayı geçemeyen Türkiye seti 25-14 kaybetti. Polonya setlerde durumu 2-1'e getirdi.

Türkiye dördüncü sette üçüncü setteki durgun oyununu sürdürürken, rakip 6-2 üstünlük yakaladı. Ebrar Karakurt ve Eda Erdem Dündar'ın file önündeki başarılı performansla milliler 6-6 eşitliği sağladı ve oyuna ortak oldu. Ebrar Karakurt'un başarılı servisleriyle milli takım 8-6 öne geçti. Bir ara oyunda dengeyi kaybeden milli takım, Ebrar Karakurt ve Hande Baladın'ın üst üste smaçları ve rakibin hücumdaki hatalarıyla skoru 17-13'e taşıdı. Hande Baladın, Kübra Akman, Eda Erdem Dündar ve Ebrar Kurt bu sette milli takımın öne çıkan isimleri oldu. Bu sette 23-17 üstünlüğü yakalan ay-yıldızlılar maçtan da Meliha İsmailoğlu'nun bloğuyla galip ayrıldı ve seti 3-1 kazandı.