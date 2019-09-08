Türkiye Sırbistan voleybol maçı CANLI ANLATIM: Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

“Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?” sorusu araştırılıyor. Türkiye-Sırbistan voleybol maçı için nefesler tutuldu. Kadınlar Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Polonya’yı 3-1 yenen A Milli Takım, tarihinde ikinci kez finale adını yazdırdı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara Spor Salonu'nda oynanan yarı final maçında, 30 kezle turnuvaya en çok katılan takım olan Polonya ile karşılaştı. Filenin Sultanları final maçında 8 Eylül'de Sırbistan ile karşı karşıya geliyor.

TÜRKİYE-SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-Sırbistan voleybol maçı 8 Eylül akşamı saat 19:30’da yayınlanacak.

TÜRKİYE-SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NEREDEN İZLENECEK?

2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Polonya’yı 3-1 yenen A Milli Takım, tarihinde ikinci kez finalde. Filenin Sultanları, finalde Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Bu büyük heyecan TRT SPOR’dan canlı yayınlanacak. Karşılaşma başlar başlamaz AKSAM.com.tr farkıyla maç anlatımı haberimiz içerisinde olacaktır.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara Spor Salonu'nda oynanan yarı final maçında, 30 kezle turnuvaya en çok katılan takım olan Polonya ile karşılaştı.

Müsabakayı 25-17, 25-16, 14-25 ve 25-18'lik setlerle 3-1 kazanan Türkiye, 31. kez düzenlenen Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 16 yıl sonra adını finale yazdırdı.

Tarihinde ikinci kez finale çıkma başarısı gösteren milliler, 2003'te ev sahipliği yaptığı organizasyonda finalde Polonya'ya 3-0 yenilmişti.

Polonya'dan rövanşı alan Türkiye, finalde grupta 3-1 yenildiği son şampiyon Sırbistan ile karşılaşacak.

Son 5 organizasyonun 4'ünde yarı finale yükselme başarısı gösteren ay-yıldızlı ekip, şampiyonada şu ana kadar 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

2003'te gümüş madalya alan milli takım, 2011 ve 2017 yıllarında da üçüncü oldu. Milliler 2015'te ise dördüncü sırada kaldı.

Yarı finalde İtalya'yı 3-1'le geçen Sırbistan, 2019 Avrupa Şampiyonası'nda finale kadar oynadığı 8 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Son şampiyon Sırbistan'ın organizasyonda 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalyası bulunuyor.