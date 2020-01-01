AKŞAM

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı’nın, ‘Türkiye Şehitleriyle Yürüyor’ sloganıyla düzenleyeceği ‘Sarıkamış Şehitlerini Anma Programları’nda binlerce genç, şehitleri için yürüyecek. Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Sarıkamış Şehitleri’ni Anma etkinlikleri, 2-5 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 105’inci yıldönümünde Türkiye’nin dört bir yanından Sarıkamış’a gelecek binlerce gencin, ecdadını ve şanlı tarihini anacağını belirterek, şu mesajları verdi:

PAYİDAR KILACAĞIZ

“Gençlerimiz tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet olmanın bilinciyle tek yürek olacaklar ve fedakar ecdadını ve şehitlerini anacaklar. Bu cennet toprakları bizlere vatan kılan ecdadın açtığı bu yolda bu aziz coğrafyayı, bu cennet vatanı inşallah gençlerimizle birlikte ilelebet payidar kılacağız.” Sarıkamış Şehitlerini Anma Programları, bugün yönetmenliğini Kenan Korkmaz’ın yaptığı “Beyaz Hüzün” film gösterimi ile başlayacak.

AİLELERE ONUR YEMEĞİ

ETKİNLİKLERİN 2’nci gününde (yarın) şehit ve gazi aileleri onuruna bir yemek verilecek. Saat 14.30’da Ekinata Grand Toprak Otel’de düzenlenecek olan yemeğe 500 kişi katılacak. 17.00’de Kazım Karabekir Camii’nde mevlid okutulacak. 18.30’da meşaleli yürüyüş başlayacak. Anma Etkinlikleri, 4 Ocak’ta açılacak Kardan Heykeller Sergisi ile devam edecek. ‘Türkiye Şehitleriyle Yürüyor’ etkinliği ise 5 Ocak’ta. Etkiliğe katılımıın fazla olması bekleniyor.