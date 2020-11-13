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aksam.com.tr
  • 13 Kasım 2020 Cuma 16:30
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Türkiye-Rusya maçında Szymon Marciniak düdük çalacak

Türkiye-Rusya maçında Szymon Marciniak düdük çalacak

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Milli takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ile oynayacağı maçı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

UEFA Uluslar Ligi’nde Rusya’yı konuk edeceğimiz karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonu’ndan Szymon Marciniak düdük çalacak.

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