Türkiye Rallisi, 2021 WRC takviminden çıkarıldı

Uluslararası Otomobil Federasyonundan (FIA) yapılan açıklamaya göre, 12 ayaktan oluşan 2021 WRC takvimi, Dünya Motor Sporları Konseyi'nde onaylandı.
Marmaris'in 2018'den bu yana ev sahipliği yaptığı Türkiye Rallisi, Hırvatistan'ın ilk kez dahil edildiği şampiyonadaki yerini kaybetti. Fakat Türkiye; Letonya, Belçika, Arjantin, Yunanistan ve İtalya (Monza) ile beraber yedek listeye alındı.
WRC yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı iptal yaşanması halinde yedek listedeki yarışları gündemine alacak.
Türkiye, 2018'den önce de 6 kez (2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2010) şampiyonaya ev sahipliği yapmıştı.
- 2020 SEZONUNUN SON AYAĞI MONZA'DA YAPILACAK
WRC'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, pandemi nedeniyle kısaltılmak zorunda kalınan 2020 sezonunun, İtalya'nın Monza kentinde düzenlenecek 8. ayakla sona ereceği belirtildi.
4-6 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek Monza Rallisi, yaklaşık 220 kilometreden oluşacak. İlk ve son günkü etapların çoğu, Formula 1 yarışlarının düzenlendiği Monza Pisti'nde yapılacak.
- 2021 WRC TAKVİMİ
21-24 Ocak: Monte Carlo
11-14 Şubat: İsveç
22-25 Nisan: Hırvatistan
20-23 Mayıs: Portekiz
3-6 Haziran: İtalya (Sardunya)
24-27 Haziran: Kenya
15-18 Temmuz: Estonya
29 Temmuz-1 Ağustos: Finlandiya
19-22 Ağustos: Büyük Britanya
9-12 Eylül: Şili
14-17 Ekim: İspanya
11-14 Kasım: Japonya
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