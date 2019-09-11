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  3. Türkiye puan durumu nedir? İşte Milli Takım EURO 2020 H grubu puan durumu

Türkiye puan durumu nedir? İşte Milli Takım EURO 2020 H grubu puan durumu

Türkiye puan durumu nedir" İşte Milli Takım EURO 2020 H grubu puan durumu

Türkiye 2020 puan durumu araştırılıyor. Milli Takım H grubu puan durumu nedir? Futbolseverler heyecanla gerçekleşen karşılaşmaları takip ediyorlar. A Milli Takımımız 10 Eylül’de Moldova ile karşı karşıya geldi. Zimbru Stadı'nda oynanan mücadeleyi Millilerimiz, 4-0'lık skorla kazandı. Millilerimiz, bu sonuçla birlikte 6 maç sonunda puanını 15'e yükseltti. Moldova ise 3 puanda kaldı. Şimdi sırada 11 Ekim’de Arnavutluk maçı var. H grubu puan durumuna haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

Türkiye EURO2020 puan durumu yoğun ilgi görüyor. Milli Takım EURO2020 H grubu puan durumu nedir? A Milli Takımımız, EURO2020 Elemeleri H Grubu 5. maçında, Andorra ile karşı karşıya gelmiş 1-0 ile galip olmuştu. 10 Eylül’de ise Moldova ile karşı karşıya geldi. Zimbru Stadı'nda oynanan mücadeleyi Millilerimiz, 4-0'lık skorla kazandı. Şimdi sırada 11 Ekim’de Arnavutluk maçı var. 14 Ekim’de ise Fransa-Türkiye karşılaşması yapılacak.

EURO2020 H GRUBU PUAN DURUMU

1- Türkiye (15)

2- Fransa (15)

3- İzlanda (12)

4- Arnavutluk (9)

5- Moldova(3)

6- Arnavutluk(0)

EURO2020 Elemeleri H Grubu 6. maçında A Milli Takımımız, Moldova'ya konuk oldu. Zimbru Stadı'nda oynanan mücadeleyi Millilerimiz, 4-0'lık skorla kazandı.

A Milli Takımımız'a galibiyeti getiren goleri 37 ve 79. dakikalarda Cenk Tosun, 57. dakikada Deniz Türüç ve 88. dakikada Yusuf Yazıcı attı.

Millilerimiz, bu sonuçla birlikte 6 maç sonunda puanını 15'e yükseltti. Moldova ise 3 puanda kaldı.

TÜRKİYE'NİN KALAN MAÇLARI

A Milli Takımımız, 11 Ekim'de Arnavutluk ile evinde, 14 Ekim'de ise  Fransa ile deplasmanda karşılaşacak.

İŞTE KALAN TÜM MAÇLAR

11 Ekim

Andorra-Moldova

İzlanda-Fransa

Türkiye-Arnavutluk

14 Ekim

Fransa-Türkiye

İzlanda-Andorra

Moldova-Arnavutluk

14 Kasım

Türkiye-İzlanda

Arnavutluk-Andorra

Fransa-Moldova

17 Kasım

Andorra-Türkiye

Arnavutluk-Fransa

Moldova-İzlanda

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