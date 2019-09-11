Türkiye puan durumu nedir? İşte Milli Takım EURO 2020 H grubu puan durumu
Türkiye 2020 puan durumu araştırılıyor. Milli Takım H grubu puan durumu nedir? Futbolseverler heyecanla gerçekleşen karşılaşmaları takip ediyorlar. A Milli Takımımız 10 Eylül’de Moldova ile karşı karşıya geldi. Zimbru Stadı'nda oynanan mücadeleyi Millilerimiz, 4-0'lık skorla kazandı. Millilerimiz, bu sonuçla birlikte 6 maç sonunda puanını 15'e yükseltti. Moldova ise 3 puanda kaldı. Şimdi sırada 11 Ekim’de Arnavutluk maçı var. H grubu puan durumuna haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
Türkiye EURO2020 puan durumu yoğun ilgi görüyor. Milli Takım EURO2020 H grubu puan durumu nedir? A Milli Takımımız, EURO2020 Elemeleri H Grubu 5. maçında, Andorra ile karşı karşıya gelmiş 1-0 ile galip olmuştu. 10 Eylül’de ise Moldova ile karşı karşıya geldi. Zimbru Stadı'nda oynanan mücadeleyi Millilerimiz, 4-0'lık skorla kazandı. Şimdi sırada 11 Ekim’de Arnavutluk maçı var. 14 Ekim’de ise Fransa-Türkiye karşılaşması yapılacak.
EURO2020 H GRUBU PUAN DURUMU
1- Türkiye (15)
2- Fransa (15)
3- İzlanda (12)
4- Arnavutluk (9)
5- Moldova(3)
6- Arnavutluk(0)
EURO2020 Elemeleri H Grubu 6. maçında A Milli Takımımız, Moldova'ya konuk oldu. Zimbru Stadı'nda oynanan mücadeleyi Millilerimiz, 4-0'lık skorla kazandı.
A Milli Takımımız'a galibiyeti getiren goleri 37 ve 79. dakikalarda Cenk Tosun, 57. dakikada Deniz Türüç ve 88. dakikada Yusuf Yazıcı attı.
Millilerimiz, bu sonuçla birlikte 6 maç sonunda puanını 15'e yükseltti. Moldova ise 3 puanda kaldı.
TÜRKİYE'NİN KALAN MAÇLARI
A Milli Takımımız, 11 Ekim'de Arnavutluk ile evinde, 14 Ekim'de ise Fransa ile deplasmanda karşılaşacak.
İŞTE KALAN TÜM MAÇLAR
11 Ekim
Andorra-Moldova
İzlanda-Fransa
Türkiye-Arnavutluk
14 Ekim
Fransa-Türkiye
İzlanda-Andorra
Moldova-Arnavutluk
14 Kasım
Türkiye-İzlanda
Arnavutluk-Andorra
Fransa-Moldova
17 Kasım
Andorra-Türkiye
Arnavutluk-Fransa
Moldova-İzlanda