Türkiye puan durumu 2020 tablosu nedir? Türkiye Andorra maçı özeti ve puan durumu haberimizde

Türkiye Andorra maç özeti ve puan durumu araştırılıyor. Türkiye EURO202 puan durumu nedir? Futbolseverler heyecanla karşılaşmaları takip ediyorlar. A Milli Takımımız, EURO2020 Elemeleri H Grubu 5. Maçına çıktı. Bu maçta Türkiye, Andorra ile karşı karşıya geldi. Heyecanla takip edilen karşılaşmayı A Milli Takımımız 1-0 kazandı. Galibiyet golü Ozan Tufan’dan geldi. Bir sonraki heyecan Moldova ile yaşanacak. Türkiye EURO2020 puan durumu ve detaylar haberimiz içerisinde sizlerle.

TÜRKİYE EURO2020 PUAN DURUMU NEDİR?

Oynanan maçlar sonrası oluşan puan durumu şöyle oldu;

1) Fransa 12

2) Türkiye 12

3) İzlanda 12

4) Arnavutluk 6

5) Moldova 3

6) Andorra 0

MAÇ SONUÇLARI

Türkiye 1-0 Andorra

Fransa 4-1 Arnavutluk

İzlanda 3-0 Moldova

TÜRKİYE ANDORRA MAÇ ÖZETİ

A Milli Takımımız, EURO2020 Elemeleri H Grubu 5. maçında Andorra ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş Park'ta oynanan mücadeleyi 1-0 kazandık.

Millilerimize galibiyeti getiren golü 89. dakikada Ozan Tufan attı.

Milli Takımımız, bu galibiyetle birlikte 5. maçında puanını 12'ye yükseltti. Andorra ise puanla tanışamadı.

Millilerimiz, bir sonraki maçta Moldova'ya konuk olacak. Andorra ise Fransa deplasmanına gidecek.

Maçın ikinci yarısının hemen başında ise ilginç anlar yaşandı.

50. dakikada kullandığımız serbest vuruşta Andorra, ofsayt taktiği deneyerek tüm oyuncularıyla bir anda öne çıktı.

Ancak bu sırada geriden çıkan Çağlar kaleciyle karşı karşıya kaldı. Andorralı oyuncular ileri gittiği için ceza sahasında Çağlar'ın yanı sıra bir anda 3 oyuncumuz da bomboş kaldı.

Aşırtma deneyen Çağlar’ın kaleye giden vuruşunu stoper Lima, son anda engellemeyi başardı.

MİLLİLERİN MAÇ PROGRAMI

10 Eylül Moldova-Türkiye

11 Ekim Türkiye-Arnavutluk

14 Ekim Fransa-Türkiye

14 Kasım Türkiye-İzlanda

17 Kasım Andorra-Türkiye