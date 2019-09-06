Türkiye Polonya maçı ne zaman? Türkiye Polonya voleybol maçı hangi kanalda?

Türkiye Polonya maçı ne zaman? sorusu spor severler tarafından araştırılmaya başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı Hollanda'yı set vermeden geçerek CEV Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi. Türkiye'nin yarı finaldeki Polonya oldu. Sırbistan da İtalya ile eşleşti. 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda finale yükselecek takımlar yarın oynanacak maçlarla belli olacak. Türkiye Polonya voleybol maçı hangi kanalda? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

TÜRKİYE POLONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türkiye Polonya maçı 7 Eylül Cumartesi günü saat 19:30’da oynanacak. Karşılaşma TRT SPOR ekranlarından canlı yayınlanacak.

MİLLİLER 5. KEZ YARI FİNALDE

A Milli Takım, organizasyon tarihinde 5. kez yarı final maçına çıkacak.

Son 5 organizasyonun 4’ünde yarı finale yükselme başarısı gösteren ay-yıldızlı ekip, şampiyonada şu ana kadar 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Milliler, 2003’te ev sahipliği yaptığı organizasyonda finalde Polonya’ya 3-0 yenilmişti.

Tarihinde ikinci kez finale kalmaya çalışacak Türkiye, 2011 ve 2017 yıllarında da üçüncü oldu. Milli takım, 2015’te ise dördüncü sırada kaldı.

TÜRKİYE SADECE SIRBİSTAN’A KAYBETTİ

Son Avrupa üçüncüsü Türkiye, yarı finale gelene kadar oynadığı 7 maçta, 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

A Grubu’nda sırasıyla Yunanistan’ı 3-0, Finlandiya’yı 3-2, Bulgaristan’ı 3-1, Fransa’yı 3-0 yenen A Milli Takım, Sırbistan’a 3-1 mağlup oldu. Son 16 turunda Hırvatistan karşısında zorlansa da sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrılmasını bilen ay-yıldızlılar, çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya geldi. Çeyrek finale gelene kadar rakiplerine set dahi vermeyen 2015 ve 2017’nin finalisti Hollanda’yı rahat bir şekilde 3-0 mağlup eden Türkiye, son 4’e kaldı.