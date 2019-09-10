A Milli Futbol Takımımız, Moldova'yı deplasmanda mağlup etti

EURO2020 Elemeleri H Grubu 6. maçında A Milli Takımımız, Moldova'ya konuk oldu. Zimbru Stadı'nda oynanan mücadeleyi Millilerimiz, 4-0'lık skorla kazandı.

A Milli Takımımız'a galibiyeti getiren goleri 37 ve 79. dakikalarda Cenk Tosun, 57. dakikada Deniz Türüç ve 88. dakikada Yusuf Yazıcı attı.

Millilerimiz, bu sonuçla birlikte 6 maç sonunda puanını 15'e yükseltti. Moldova ise 3 puanda kaldı.

İzlanda'nın Arnavutluk'u 4-2 yenmesi ve Fransa'nın da Andorra'yı 3-0 yenmesi sonrası grupta puan durumu şu şekilde oluştu:

1. Fransa: 15

2. Türkiye: 15

3. İzlanda: 12

4. Arnavutluk: 9

5. Moldova: 3

6. Andorra: 0

A Milli Takımımız, 11 Ekim'de Arnavutluk ile evinde, 14 Ekim'de ise Fransa ile deplasmanda karşılaşacak. Moldova ise önce Andorra'ya konuk olacak, ardından Arnavutluk ile evinde karşı karşıya gelecek.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN 5 FARKLI İSME FORMA

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. hafta maçında Moldova'ya konuk olan A Milli Takım, son maçına göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Milli takımda teknik direktör Şenol Güneş, elemelerde Andorra karşısında 1-0 kazanılan müsabakaya ilk 11'de başlayan oyunculardan Çağlar Söyüncü, Emre Belözoğlu, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu ve Güven Yalçın'ı yedeğe çekti. Deneyimli teknik adam, bu isimlerin yerine Kaan Ayhan, Ozan Tufan, Dorukhan Toköz, Kenan Karaman ve Deniz Türüç'ü ilk 11'de sahaya sürdü. Ay-yıldızlı takım, sahaya Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Umut Meraş, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Deniz Türüç, İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman ve Cenk Tosun 11'i ile çıktı.

Millilerde yedek kulübesinde ise Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Emre Belözoğlu, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak, Güven Yalçın, Enes Ünal, Nazım Sangare ve Emre Kılınç yer aldı.

MOLDOVA 11'İNDE 3 DEĞİŞİKLİK

Moldova Milli Takımı, son oynadığı maça göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.

İzlanda maçına ilk 11'de başlayan futbolculardan Catalin Carp (kart cezası) ile Igor Armaş kadroda yer almadı. Teknik direktör Semen Altman, Vadim Cemirtan'ı ise yedeğe çekti.

Moldova'da bu isimlerin yerine Stefan Efros, Iaser Turcan ile Constantin Sandu ilk 11'de oynadı.

EMRE BELÖZOĞLU, ISINMAYA ÇIKMADI

Şenol Güneş'in yedekler arasında yer verdiği milli futbolcu Emre Belözoğlu, müsabaka öncesi ısınmaya çıkmadı.

Deneyimli futbolcu, millilerin son oynadığı Andorra mücadelesinde 90 dakika forma giymişti. Teknik direktör Şenol Güneş, basın toplantısında 39 yaşındaki futbolcunun belinde hafif spazm olduğunu fakat bu durumun oynamasına engel teşkil etmediğini belirtmişti.

MİLLİ MARŞLAR, ACAPELLA SÖYLENDİ

Moldova-Türkiye maçında iki ülkenin milli marşları Acapella söylendi.

Kız ve erkeklerden oluşan 25 kişilik grup, enstrüman kullanılmadan sadece kendi sesleriyle ulusal marşları okudu.

Acapella, enstrüman olarak sadece insan sesinin kullanıldığı çok sesli bir müzik türü.

MOLDOVA, AGRESİF VE İSTEKLİ BAŞLADI

A Milli Takımımız, maça topa sahip olma ve kontrolü alma isteğiyle başladı. Ev sahibi Moldova ise çok istekli, orta sahada agresif pres ve dikine futbol ile yanıt verdi. Bu nedenle maçın başında iki takım da çok top kaybı yaptı.

Moldova'nın ilk 10 dakikadaki oyuncularımıza 'ters gelen' futbolu sonrası kontrolü yavaş yavaş almaya başladık. Giderek Moldova'yı sahasına hapseden ve gol arayışlarına başlayan Millilerimiz, etkili ataklar yapmaya başladı.

İLK TEHLİKE 20. DAKİKADA

20. dakikada Umut Meraş'ın ortasında Cenk Tosun, kaleci Koşelev ile karşı karşıya kaldı ancak fileleri bulamadı.

27. dakikada Moldova, en etkili aağını yaptı. Kontraatakta Sandu, ceza sahası ön çizgisinden sert bir şut çıkardı ancak Merih'in kafasından seken top kornere gitti.

CENK TOSUN İLE KİLİDİ KIRDIK

İlk 30 dakikayı topla oynamada çok üstün geçiren ve oyunu tamamen kontrolü altına alan Millilerimiz, 37. dakikada aradığımız golü buldu.

Dorukhan Toköz'ün uzun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Cenk Tosun, topla ceza sahasına ilerledi. Kaleci Koşelev ile karşı karşıya kalan Cenk Tosun, topu kalecinin üzerinden aşırtarak direk kaleye gönderdi ve milli takımımızı öne geçiren golü attı.

İlk yarının sonunda paslarla oyunu kontrol eden A Milli Takımımız, soyunma odasına 1-0 önde gitti.

DENİZ TÜRÜÇ, FRİKİKTEN MÜTHİŞ ATTI

İkinci yarının başından itibaren gol arayışlarını sürdüren ve oyunu Moldova yarı sahasına yakan Millilerimiz, rakibinin agresif ve yoğun presli oyunu karşısında sorun yaşamadı.

54. dakikada ceza sahası sağ çaprazından çektiği sert şut ile gol arayan Deniz Türüç, 57. dakikada frikikten attığı müthiş gol ile farkı artırdı.

Ceza sahası ile orta sahanın tam ortasından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Deniz Türüç, düzgün bir vuruş yaptı ve top direğe çarparak ağlarla buluştu.

2-0'DAN SONRA İKİ FIRSAT DAHA VE ÜÇÜNCÜ GOL

2-0'dan sonra Moldova'nın oyun disiplini tamamen koptu ve Millilerimiz, oyuna rahatlıkla hükmetmeye başladı. Zaman zaman yapılan ataklarla gol arayan Milli Takımımız, 62 ve 64. dakikalarda Cenk Tosun ile iki fırsattan faydalanamadı.

İki fırsatı harcayan Cenk Tosun, 79. dakikada kendisinin ikinci, Milli Takımımızın 3. golünü attı. Zeki Çelik'in sağ kanattan yağtığı ortaya gelişine şık bir vuruş yapan Hakan Çalhanoğlu'un topu üst direkten döndü. Topu iyi takip eden Cenk, topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi.

YUSUF YAZICI SKORU BELİRLEDİ: 4-0

Yusuf Yazıcı, maçın 88. dakikasında harika bir vuruşla maçın skorunu belirleyen golü attı.

Son bölümü antrenman temposunda geçen maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrıldık ve EURO2020 yolunda kritik bir 3 puanı hanemize yazdırdık.

(Sporx)