Türkiye milli maç ne zaman? Türkiye Andorra maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak?

Türkiye milli maç ne zaman? sorusu tüm Türkiye tarafındna heyecanla araştırılıyor. A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında İstanbul'da Andorra ile karşı karşıya geliyor. Grupta yaptığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan ay-yıldızlı ekip, 9 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa lider, İzlanda ise 3. sırada yer alıyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki milliler, Andorra maçı öncesi son antrenmanını 6 Eylül tarihinde yapacak. Türkiye milli maç ne zaman, Türkiye Andorra maçı hangi kanalda? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde..

TÜRKİYE ANDORRA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türkiye Andorra maçı 7 Eylül Cumartesi günü oynanacak. İstanbul Beşiktaş Park’ta saat 21:45’te başlayacak mücadeleyi TRT 1 canlı olarak yayınlayacak.

TÜRKİYE MİLLİ MAÇ MUHTEMEL 11

Türkiye: Mert (Sinan), Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Ozan, İrfan Can (Kaan) Hakan, Deniz Yusuf, Cenk (Kenan)

Aday kadro

A Milli Takım'ın Andorra maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Yıldırım Mert Çetin (Roma), Cengiz Umut Meraş (Le Havre).

Orta saha: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Efecan Karaca (Alanyaspor), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Deniz Türüç (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Milan).

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Güven Yalçın (Beşiktaş), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).

CENGİZ ÜNDER NEDEN YOK?

A Milli Takım'ın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanında sağ üst arka baldırında kas yaralanması yaşayan Cengiz Ünder aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Cengiz Ünder'in sağ üst arka baldırındaki kas yaralanması nedeniyle A Milli Takım'ın Andorra ve Moldova maçları aday kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

Öte yandan Enes Ünal'ın ise sakatlığının tamamen geçtiği bildirildi.