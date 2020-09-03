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  • Türkiye - Macaristan maçı saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç canlı şifresiz nereden izlenir?
  • 03 Eylül 2020 Perşembe 13:44
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Türkiye - Macaristan maçı saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç canlı şifresiz nereden izlenir?

Türkiye - Macaristan maçı saat kaçta, hangi kanalda" Milli maç canlı şifresiz nereden izlenir"

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Milli maç için nefesler tutuldu. Türkiye - Macaristan maçı bugün oynanacak. A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçında sahasında Macaristan ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım, 6 Eylül Pazar günü ise gruptaki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile maç yapacak. Peki, Türkiye - Macaristan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye - Macaristan maçı heyecanla bekleniyor. A Milli Futbol Takımı, Macaristan maçıyla 579. kez sahaya çıkacak. A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçında sahasında Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Milliler Macaristan’la karşı karşıya geldikleri son 5 maçta 3 galibiyet elde etmişti. Bu akşamki maçı kaçırmak istemeyenler maçın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek istiyor.

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele için ilk düdük 21.45'te çalacak.

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Türkiye - Macaristan maçı, TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak takip edilebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE: Mert Zeki Çağlar Merih Umut Cengiz Mahmut İrfan Ozan Hakan Burak

MACARİSTAN: Gulacsi Bese Orban Lang Hangya Patkai Nagy Simon Szoboszlai Sallai Szalai

GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 27 GALİBİYET

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetimindeki 45. resmi maçını Macaristan ile oynayacak. Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 44 resmi maçın 27'sini kazandı, 8'ini yitirdi, 9'unda ise eşitliği bozamadı.

Milli Takımımız, 97 yıllık tarihinde 307'si resmi, 271'i özel 578 maçta, biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet aldı, 135 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi. 

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