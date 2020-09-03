Türkiye - Macaristan maçı saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç canlı şifresiz nereden izlenir?

Türkiye - Macaristan maçı heyecanla bekleniyor. A Milli Futbol Takımı, Macaristan maçıyla 579. kez sahaya çıkacak. A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçında sahasında Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Milliler Macaristan’la karşı karşıya geldikleri son 5 maçta 3 galibiyet elde etmişti. Bu akşamki maçı kaçırmak istemeyenler maçın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek istiyor.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele için ilk düdük 21.45'te çalacak.
Türkiye - Macaristan maçı, TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak takip edilebilecek.
TÜRKİYE: Mert Zeki Çağlar Merih Umut Cengiz Mahmut İrfan Ozan Hakan Burak
MACARİSTAN: Gulacsi Bese Orban Lang Hangya Patkai Nagy Simon Szoboszlai Sallai Szalai
A Milli Takım, Şenol Güneş yönetimindeki 45. resmi maçını Macaristan ile oynayacak. Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 44 resmi maçın 27'sini kazandı, 8'ini yitirdi, 9'unda ise eşitliği bozamadı.
Milli Takımımız, 97 yıllık tarihinde 307'si resmi, 271'i özel 578 maçta, biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet aldı, 135 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi.
Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini yürütmeye başlayan ve yaptığı transferlerle adeta gövde gösterisi yapan Emre Belözoğlu, takıma yeni isimlerin katılabileceğini söyledi. Belözoğlu, “Aramıza yeni arkadaşlar katılabilir. Başkanımız Ali Koç ve yöneticilerimiz bize her türlü desteği sağlıyor. Yönetim, teknik heyet ve futbol olarak el ele vererek, taraftarımızın bizlerden beklediği başarıyı bu sezon mutlaka yakalayacağız” ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Manchester City'den ayrılan ve şu anda boşta olan 23 yaşındaki orta saha Aleix Garcia için harekete geçti. Oyuncuyu fırsat transferi olarak gören Sarı-Kırmızılı yönetim, İspanyol futbolcunun menajerine ilk teklifini iletti.
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Fenerbahçe, Bucaspor'dan kadrosuna kattığı genç futbolcu Barış Sungur'u TFF 3. Lig ekiplerinden Kırşehir Belediyespor'a kiralamıştı ancak İç Anadolu temsilcisi anlaşmayı iptal etti. 18 yaşındaki forvet bu gelişme üzerine İstanbul'a geri dönüyor.
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A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 3. grup maçında bugün Macaristan'ı ağırlayacak. Ay-Yıldızlı ekibimizde mesai başladı. Türkiye, Sivas'taki Yeni 4 Eylül Stadı'nda 3 puanı almaya çalışacak. Grubun diğer sınavında Rusya sahasında Sırbistan'ı konuk edecek.