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  3. Türkiye liderliğini sürdürdü! İşte gruptaki son durum

Türkiye liderliğini sürdürdü! İşte gruptaki son durum

Türkiye liderliğini sürdürdü! İşte gruptaki son durum

A Milli Takımımız, EURO2020 elemeleri H Grubu'nda deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kalırken, İzlanda ise evinde Andorra'yı 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından 2 maç kala A Milli Takımımız grupta liderliğni sürdürdü. İşte tüm detaylar...

PUAN DURUMU

19 TÜRKİYE

19 FRANSA

15 İZLANDA

12 ARNAVUTLUK

3 ANDORRA

3 MOLDOVA

KALAN MAÇLAR - TÜRKİYE

14 Kasım: Türkiye - İzlanda

17 Kasım: Andorra - Türkiye

KALAN MAÇLAR - FRANSA

14 Kasım: Fransa - Moldova

17 Kasım: Arnavutluk - Fransa

KALAN MAÇLAR - İZLANDA

14 Kasım: Türkiye - İzlanda

17 Kasım: Moldova - İzlanda

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