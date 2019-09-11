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  3. Türkiye Kupası'nda tur atlayan takımlar belli oldu

Türkiye Kupası'nda tur atlayan takımlar belli oldu

Türkiye Kupası'nda tur atlayan takımlar belli oldu

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. turu bugün oynanan maçlarla devam etti.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan ikinci turda bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Ağrı 1970-Artvin Hopaspor: 3-3 (4-2 Penaltılarla)

1954 Kelkit Belediyespor-Ofspor: 1-0

Görelespor-Yomraspor: 3-0

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Elazığ Belediyespor: 0-5

Cizrespor-Diyarbekirspor: 1-1 (5-6 Penaltılarla)

Karbel Karaköprü Belediyespor-Siirt İl Özel İdare: 1-2

Medical Park Batman Petrolspor-Mardin Büyükşehir Başakspor: 1-3

1074 Çankırıspor-Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri: 5-2

Çankaya-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 1-4

Altındağ Belediyespor-Yozgatspor 1959: 1-2

Tokatspor-Erbaaspor: 0-2

Erzinspor-Kilis Belediyespor: 3-1

Nevşehir Belediyespor-Osmaniyespor: 0-1

Kozanspor-Payasspor: 0-3

Silivrispor-Bursa Yıldırımspor: 2-0 

Maltepespor-Esenler Erokspor: 1-3

Şile Yıldızspor-Karacabey Belediyespor: 1-2

Bayrampaşa-Bigaspor: 4-1

Düzcespor-Darıca Gençlerbirliği: 0-2

Manisaspor-Turgutluspor: 1-2

Büyükçekmece Tepecikspor-Halide Edip Adıvar Spor: 1-0

TKİ Tavşanlı Linyitspor-Somaspor: 0-1

Ci Group Buca-Nazilli Belediyespor: 2-2 (3-5 Penaltılarla)

Fethiyespor-Kızılcabölükspor: 3-2

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