Türkiye Kupası'nda şampiyonluk oranları belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ile başlayacak. Yarı finalin bir diğer ayağında ise Alanyaspor - Antalyaspor maçı ile Antalya derbisi yaşanacak. Bu iki maçın ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kalan takımlar belirlenecek. Kritik maçlar öncesinde Türkiye Kupası şampiyonluk oranları belli oldu.

Süper Lig'de 27. hafta 3 aylık aranın ardından başladı. 27. haftanın ardından ise futbol heyecanı hafta içi oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadeleleri ile devam edecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele eden Alanyaspor, Antalyaspor, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan yalnızca Alanyaspor lige mağlubiyetle dönerken diğer 3 ekip de 27. haftayı kayıpsız kapatmayı başarmıştı.

Kupada herkesin merakla beklediği mücadelede Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Trabzonspor'u ağırlarken, bir diğer karşılaşmada iki akdeniz ekibi olan Alanyaspor sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor.

Mücadelelerin ilk ayağında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederken, Alanyaspor, Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 ile geçmişti.

Öte yandan zorlu mücadeleler öncesi iddaa oranları açıklanırken, risk yönetimi 'Kupada şampiyon kim olur?' bahsinin oranlarını güncelledi.

Karşılaşmaların tekli bahislerinde Alanyaspor-Antalyaspor mücadelesinin oranları henüz açıklanmezken, yarın oynanacak mücadele Fenerbahçe'ye 1.85, Trabzonspor'a 2.85 oran verildi. Beraberliğin oranı 3.20 olarak belirlendi.

İşte son güncelleme sonrası kupada şampiyonluk oranları...

ALANYASPOR

İlk oran: 17.00

Eski oran: 3.50

Yeni Oran: 2.60

ANTALYASPOR

İlk oran: 50.00

Eski oran: 9.00

Yeni oran: 25.00

FENERBAHÇE

İlk oran: 4.50

Eski oran: 2.80

Yeni oran: 4.00

TRABZONSPOR

İlk oran: 6.00

Eski oran: 2.70

Yeni oran: 2.15