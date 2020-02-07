Türkiye Kupası'nda iki maçın saatlerinde değişikliğe gidildi

Bebek'te bulunan bir barda 3 yıl önce Deniz B. isimli kadına yönelik "Cinsel taciz" suçundan 5 bin 400 lira para cezasına çarptırılan basketbolcu Caner Erdeniz, kararın istinaf mahkemesinde bozulmasının ardından yeniden yargılandı.

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından ligden çekilme talebinde bulunan Elazığspor'un bu talebi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul edildiği bildirildi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarında saat değişikliği oldu. 13 Şubat Perşembe günü oynanacak BB Erzurumspor-Trabzonspor maçı ile Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor maçlarının başlama saatlerinde değişikliğe gidildi.

Alanyaspor karşılaşmasındaki performansıyla bir kez daha tartışılan Belhanda, Rus ekipleri Spartak Moskova ve Rubin Kazan’dan gelen teklifleri geri çevirdi. Rusya’da transfer dönemi 21 Şubat’ta bitiyor.

Alman basınından Bild’in haberine göre, Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak’ın serbest kalma bedeli 45 milyon Euro.

Tarık Çamdal'dan olay açıklama: Galatasaray...

Galatasaray’ın 6 yıl önce Eskişehirspor’dan 4 milyon 750 bin Euro’ya transfer ettiği ve Sarı-Kırmızılılarda hiçbir varlık gösteremeyen Tarık Çamdal’dan tartışılacak açıklama.