Türkiye Kupası yarı final maçlarında hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Buna göre Salı günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek, Çarşamba günkü Antalyaspor-Alanyaspor karşılaşmasında ise Alper Ulusoy düdük çalacak.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve beraberindeki heyet, Hatay'daki komando birlikleriyle hastanede tedavi gören askerleri ziyaret etti.
Fenerbahçe'de son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından Ersun Yanal'ın koltuğu sallantıda... Başkan Ali Koç, Yanal'ın olası istifasını düşünerek bir B planı hazırladı ve sarı lacivertli takımın yeni hocasını şimdiden belirledi.
Galatasaray yönetimi, kalan 11 haftalık periyotta futbolcuların kafasını rahatlatacak kararlar aldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kaleyi siyah beyazlı takımla kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Loris Karius'un yerine Utku Yuvakuran'a teslim etmek istiyor. Ancak Alman kaleciyle ilgili yönetimden gelen bilgi Sergen Yalçın'ın adeta elini kolunu bağladı. İşte detaylar...
Fenerbahçe derbisinde penaltıdan gol atan Radamel Falcao, Kolombiya'da da ses getirdi. AS Kolombiya'da yer alan haberde yıldız oyuncunun, Fenerbahçe maçıyla Süper Lig'e damga vurmaya hazır hale geldiği vurgulandı.
Fatih Terim, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden kadroda tek değişiklik yapacak.