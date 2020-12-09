Türkiye korkusu!

MART ayında başlayacak 2022 Dünya Kupası eleme maçlarında G Grubu’nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık’la karşılaşacak olan A Milli Takımımız’ın çıkışı, rakiplerini korkutuyor. Otoriteler grupta Hollanda’yı favori gösterse de Türkiye’nin, Portakallar’a karşı bir üstünlüğü de sürpriz olarak değerlendirilmiyor.
Hollanda basını 1997’de Bursa’da Türkiye’nin 1-0 kazandığı maça atıfta bulunup, Türkiye’yi ‘Cehennem’ olarak nitelendirirken, Portakallar’ın Hocası Frank de Boer, “İnşallah ilk maçı Türkiye ile deplasmanda seyircisiz oynarız” diyerek taraftarın statlara dönmesi halinde sıkıntı yaşayacaklarını dile getirdi. Karadağ basını da Türkiye’nin sürpriz yapabileceğini belirtirken, ikinciliğin de kendileri için başarı olacağına vurgu yaptı. Norveç medyasında da aynı hava hakim olurken, Letonya’nın hocası Kazakevics tarihi açıdan Türkiye ile mücadelenin ilginç olacağını vurguladı.
ZOR DEPLASMAN
HOLLANDA: “Türkiye, Şenol Güneş’in liderliğinde dünya üçüncüsü oldu. 2 Nisan 1997’de Bursa’daki cehennemi unutmamalı. Avrupa Şampiyonası’nda Fransa’yı yendiler. Türkiye’ye karşı özellikle Türkiye’de oynamak her ülke için zor. Bu durum bugün de geçerli.
KARADAĞ: “Grubumuzda Hollanda, Türkiye ve Norveç favori ilan edildi. Biz de teslim olmayacağız. Sürpriz yapmaya çalışacağız. Bizden daha iyi olduğunu düşünmeleri ekstra motivasyon olacak. Türkiye tatsız bir rakip.”
NORVEÇ: “Hırvatistan ve Danimarka’yla eşleşmek daha iyi olabilirdi. Hollanda çetin çeviz, Türkiye sürpriz.”
LETONYA: “Türkiye’nin kendi sahasındaki atmosferi zor. Her maçın hazırlığı özel olacak. Yine de Türkiye’ye hiç kaybetmedik.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Medipol Başakşehir'e yapılan ırkçılığa tepki gösterdi.
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Şampiyonlar Ligi PSG maçında yaşanan ırkçı saldırı nedeniyle maça çıkmama kararı aldıklarını belirterek, 4. hakemin sahadan çıkarılması halinde sahaya döneceklerini açıkladı.
Futbol dünyası, Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun, Paris Saint-Germain (PSG) ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemine maruz kalmasına, tepki gösterdi.
Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. haftasında Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir karşılaşmasında dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasının ardından her iki takımın oyuncularının sahayı terk etmesini tarihi karar olarak değerlendirdi.
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde bugün (9 Aralık Çarşamba) TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam edecek Paris Saint Germain (PSG) - Medipol Başakşehir maçına Hollandalı hakem Danny Makkelie'yi atadı.
Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya Rumen hakem Constantin Sebastian Coltescu'nun yaptığı ırkçı söylem sonrasında Romanya Futbol Federasyonu açıklama yaptı. UEFA'nın raporunun beklendiği belirtilen açıklamada konunun takipçisi olunacağı ifade edildi.