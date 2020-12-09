Türkiye korkusu!

AKŞAM

2022 eleme grubundaki tüm rakiplerimiz “Türkiye'den çekindiğini gösteren” açıklamalar yaptı. Favori Hollanda, 1997'de Bursa'da yaşadığı hezimetin tekrarından korkuyor.

MART ayında başlayacak 2022 Dünya Kupası eleme maçlarında G Grubu’nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık’la karşılaşacak olan A Milli Takımımız’ın çıkışı, rakiplerini korkutuyor. Otoriteler grupta Hollanda’yı favori gösterse de Türkiye’nin, Portakallar’a karşı bir üstünlüğü de sürpriz olarak değerlendirilmiyor.

Hollanda basını 1997’de Bursa’da Türkiye’nin 1-0 kazandığı maça atıfta bulunup, Türkiye’yi ‘Cehennem’ olarak nitelendirirken, Portakallar’ın Hocası Frank de Boer, “İnşallah ilk maçı Türkiye ile deplasmanda seyircisiz oynarız” diyerek taraftarın statlara dönmesi halinde sıkıntı yaşayacaklarını dile getirdi. Karadağ basını da Türkiye’nin sürpriz yapabileceğini belirtirken, ikinciliğin de kendileri için başarı olacağına vurgu yaptı. Norveç medyasında da aynı hava hakim olurken, Letonya’nın hocası Kazakevics tarihi açıdan Türkiye ile mücadelenin ilginç olacağını vurguladı.



ZOR DEPLASMAN

HOLLANDA: “Türkiye, Şenol Güneş’in liderliğinde dünya üçüncüsü oldu. 2 Nisan 1997’de Bursa’daki cehennemi unutmamalı. Avrupa Şampiyonası’nda Fransa’yı yendiler. Türkiye’ye karşı özellikle Türkiye’de oynamak her ülke için zor. Bu durum bugün de geçerli.

KARADAĞ: “Grubumuzda Hollanda, Türkiye ve Norveç favori ilan edildi. Biz de teslim olmayacağız. Sürpriz yapmaya çalışacağız. Bizden daha iyi olduğunu düşünmeleri ekstra motivasyon olacak. Türkiye tatsız bir rakip.”

NORVEÇ: “Hırvatistan ve Danimarka’yla eşleşmek daha iyi olabilirdi. Hollanda çetin çeviz, Türkiye sürpriz.”

LETONYA: “Türkiye’nin kendi sahasındaki atmosferi zor. Her maçın hazırlığı özel olacak. Yine de Türkiye’ye hiç kaybetmedik.”