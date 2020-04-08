Türkiye Jokey Kulübü'nden Dayanışma Kampanyası'na destek

TJK'dan yapılan açıklamada, 12 Nisan Pazar günü yurt dışı yarışlar üzerine oynanacak müşterek bahislerden elde edilecek gelirin, 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlanacağı duyuruldu.
Koronavirüs sonrası duran futbol dünyası FIFA'nın, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerde futbolcu sözleşmeleri ile ilgili kararlarını açıkladıktan sonra tekrardan hareketlenmeye başladı. Beşiktaş yönetimi de futbolcularla indirim konusunda görüşmek için harekete geçiyor.
Dünya üzerinde koronavirüsten etkilenen ülkeler arasında ilk sıralarda yer alan İtalya'da futbol da olumsuz yönde etkilendi. Ülke basınında çıkan habere göre, salgının ekonomik etkilerini derinden hisseden Serie A devi Roma, ederi yüksek oyuncuları satma kararı aldı. Bu doğrultuda hareket eden başkent ekibi, listenin ilk sırasına Cengiz Ünder'i yazdı. Calciomercato, konuyla geçtiği haberde “Koronavirüsten etkilenen Roma'da ilk kurban Cengiz Ünder” ifadesini kullandı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, gündemdeki kritik konularla ilgili AKŞAM'a konuştu: 1-Ücret indirimi işine TFF karışmayacak. Her kulüp kendi şartlarına göre sporcusuyla konuşur. 2-Bankalarla yapılan anlaşmalarda da biz müdahil olmayız. 3-Lisans talimatını değiştireceğiz.
Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Stephen Appiah, Juventus'tan Fenerbahçe'ye transfer olduğu döneme dair açıklamalarda bulundu. Ganalı eski yıldız, “Çok şükür ki Fenerbahçe'yle anlaştım” dedi.
Sarı-Kırmızılı kulüpte gelecek sezonun yıllık maaş limiti 1.5 milyon Euro olarak belirleniyor. Bu limitin üzerinde dış transfer veya yeni kontrat yapılmayacak. Mevcut kadrodaki yüksek maaşlı birçok isim yolcu, Falcao ve Belhanda gibi yıldızlar için de teklif bekleniyor.
Bir dönemin unutulmaz hakemi ve MHK Başkanı Ertuğrul Dilek'ten AKŞAM'a ilginç açıklamalar: “Beşiktaş-Trabzonspor Cumhurbaşkanlığı Kupası finali vardı. MHK'de 9 kişiden 7'si İhsan Türe'ye oy verdi. Ancak Federasyon Başkanı Şenes Erzik, “Ben başkasına söz verdim' diyerek Sadık Deda'yı görevlendirdi. Ben de MHK başkanlığını bıraktım.”
Gelecek sezon genç oyunculara yönelecek olan Cim-Bom Brezilya ekibi Vasco da Gama'nın 22 yaşındaki orta sahası Andrey'yi listesine aldı. Görüşmeler başladı. Rakip ise İtalyan ekibi Sampdoria.