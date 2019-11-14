Türkiye İzlanda maçı saat kaçta, nerede? Türkiye İzlanda maçı hangi kanalda? İşte muhtemel 11..

Türkiye İzlanda maçı saat kaçta, nerede? sorusu spor tutkunları tarafından internette aranıyor. UEFA EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H grubunda Türkiye İzlanda'yı konuk ediyor. Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolcular son hazırlıklarını tamamladı. A Milliler İzlanda maçında beraberlik halinde bile Andorra ile yapılacak son karşılaşma öncesi 2020 Avrupa Şampiyonası’na katılmayı garantilemiş olacak.Milli maçı kaçırmak istemeyenler Türkiye İzlanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE?

Türkiye ile İzlanda arasında Türk Telekom Stadı'ndaoynanacak maç bugün 20:00'da başlayacak.

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye- İzlanda mücadelesi TRT 1'den canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE MUHTEMEL 11

Mert,

Zeki,

Merih,

Çağlar,

Hasan Ali,

Mahmut,

Ozan,

Hakan,

Yusuf,

Cengiz,

Burak

İZLANDA MUHTEMEL 11

Halldorsson,

Palsson,

Fjoluson,

R.Sigurdsson,

Skulason,

A.Sigurdsson,

G.Sigurdsson,

Bjarnason,

Traustason,

Finnbogason,

Sigthorsson

İNGİLİZ HAKEM

Maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell olacak.

KALECİ DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLDİ

Şampiyonası Elemeleri kapsamında gerçekleşecek Türkiye- İzlanda maçı öncesi milli takımda kaleci değişikliğine gidildi. Yedek kaleci Gökhan Akkan yerine Altay Bayındır kadroya dahil edildi. Milli Takım'da Cenk Tosun ve İrfan Can kadroda yer almıyor. Kaptan Emre Belözoğlu'nun durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Emre'nin maçta forma giyip giymeyeceğine teknik ekip karar verecek. Cenk Tosun da sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.