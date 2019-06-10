Türkiye İzlanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İzlanda Türkiye maçı şifresiz mi?

Türkiye İzlanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? günün en çok aranan konuşarından biri oldu. Türkiye İzlanda maçı için artık nefesler tutuldu. Milli takım, Güneş yönetiminde geçtiğimiz gün oynadığı karşılaşmada son dünya şampiyonu Fransa'yı yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı. Ay-yıldızlı ekip, deneyimli teknik adamın ikinci döneminde sırasıyla Arnavutluk, Moldova, Yunanistan, Özbekistan ve son olarak Fransa'yı mağlup etti. A Milli Takım'da şimdi hedef İzlanda... Milli takımımız İzlanda karşısında 3 puan alarak 4'te 4 yapmak istiyor.



İZLANDA TÜRKİYE MAÇI ÖNCESİ SON BİLGİLER:



Şenol Güneş, 28 Şubat 2019'da 4 yılllık görev getirildiğinin açıklanmasının ardından geçen 78 günde, milli takımın başında 3'ü resmi 2'si özel olmak üzere 5 maçta görev aldı. A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş'in ikinci döneminde çıktığı bu 5 maçta kalesinde yalnızca 1 gol gördü. Bu maçlarda toplam 12 gol atan ay-yıldızlı ekip, savunmasındaki başarıyla da dikkati çekti. Milli takım, bu dönemdeki tek golü Antalya'da oynadığı hazırlık maçının uzatma dakikalarında Yunanistan'dan yedi. Güneş'in teknik direktörlüğünde bu yıl oynadığı ilk maçta 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde (EURO 2020) deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 yenen A Milli Takım, yılın ikinci maçında Eskişehir'de Moldova'yı 4-0 mağlup etti. Antalya oynadığı özel maçlarda Yunanistan'a 2-1, Özbekistan'a da 2-0 üstünlük kuran Türkiye, EURO 2020 Elemeleri'ndeki üçüncü karşılaşmasında ise Fransa'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı.









A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'na 3'te 3'le başladı. Şenol Güneş yönetiminde oynadığı ilk 3 maçı kazanan ve 9 puan toplayan ay-yıldızlı ekip, grup liderliğine yükseldi.

Milli takımın lider olduğu grupta Fransa 6 puan ve averajla ikinci, aynı puana sahip İzlanda ise 3. sırada yer aldı. Altı takımın yer aldığı H Grubu'nda 3. maçlar sonunda Arnavutluk ve Moldova üçer puana sahipken, son sıradaki Andorra'nın ise puanı bulunmuyor.



TÜRKİYE-İZLANDA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ Mİ?



EURO 2020 elemeleri H grubu dördüncü maçında A milli takım 11 Haziran Salı akşamı 21:45'te İzlanda'ya konuk olacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen yayınlanacak



İZLANDA MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU!

A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4'üncü maçında deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Kaşrılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek.



2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4'üncü maçında A Milli Takım, 11 Haziran Salı günü TSİ 21.45'te deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, zorlu karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak'ın yöneteceği açıklandı. Marciniak'ın yardımcıları Pawe Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak da Tomasz Musia görev yapacak. Marciniak, A Milli Takım'ın yine 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim 2017 tarihinde oynadığı İzlanda maçını yönetmiş, İzlanda'da deplasmanda 3-0'lık galibiyet elde etmişti.







İZLANDA'DA SKANDAL ÜSTÜNE SKANDAL

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçı için İzlanda'ya gelen A Milli Futbol Takımı'na pasaport kontrolü ve arama sırasında büyük saygısızlık yapıldı. Futbolcuların çantaları defalarca aranırken, kafilenin uçaktan indikten sonra otobüse binmesi yaklaşık 2 saat sürdü.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 4. maçına İzlanda deplasmanında çıkacak olan A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı ülkeye geldi. Konya'dan özel uçakla İzlanda'ya gelen A Milli Futbol Takımı kafilesine, İzlanda'da havalimanında büyük saygısızlık yapıldı. Futbolcuların çantalarını tekrar tekrar arayan güvenlik görevlileri, kafileyi 2 saate yakın süre beklettikten sonra pasaporttan geçirdi. Havalimanı çıkışında açıklamada bulunan Burak Yılmaz, çok büyük saygısızlık yapıldığını belirterek, "3 saattir orada bekliyoruz. Herkesin çantasını alıyorlar, kremlerini alıyorlar, tekrar tekrar kontrolden geçiriyorlar. 6.5 saat uçtuk, 3 saattir de bekliyoruz orada. Hala içeride arkadaşlarımız var. Şu anda çıkabilen geliyor buraya" ifadelerini kullandı. Emre Belözoğlu da açıklamalarda bulunurken, "Ülkemize kurban olsunlar. Gereğini açıklarlar. İçeride gereksiz bir arama yapıldı indiğimizden itibaren. Durum bu yani. Ben daha fazla bir şey söylemek istemiyorum" diye konuştu. Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolcuların çok sinirli olduğu gözlenirken, Teknik Direktör Şenol Güneş, otobüste bir yetkiliyle uzun süre konuştu. Kafile havalimanından çıktıktan sonra kamp yapacağı otele hareket etti. Öte yandan İzlandalı yetkililerin Arnavutluk kafilesine de aynı uygulamayı yaptığı öğrenildi. Cumartesi günü oynanan karşılaşma için İzlanda'ya gelen Arnavutluk kafilesinin de 1 saate yakın olarak havalimanında bekletildiği öğrenildi.

İZLANDA'DA EMRE BELÖZOĞLU'NA ÇİRKİN HAREKET

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçı için İzlanda'ya gelen A Milli Futbol Takımı'na pasaport kontrolü ve arama sırasında büyük saygısızlık yapıldı. Arama noktasında yapılan büyük saygısızlık sonrasında havalimanından çıkan Milli takım oyuncularından Emre Belezoğlu gazetecilere demeç verdiği sarada arkadan yanına yaklaşan bir İzlanda vatandaşı elinde tuttuğu tuvalet fırçasını Emre Belezoğlu'na mikrofon gibi uzattı. Emre Belezoğlu'da şu açıklamalarda bulundu: "Ülkemize kurban olsunlar. Gereğini açıklarlar. İçeride gereksiz bir arama yapıldı indiğimizden itibaren. Durum bu yani. Ben daha fazla bir şey söylemek istemiyorum"

BURAK YILMAZ'DAN İZLANDALI YETKİLİLERE TEPKİ

A Milli Takım kafilesinin İzlanda'da uzun süre havaalanında bekletilmesine Burak Yılmaz sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında salı günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. BU zorlu mücadele öncesi öğle saatlerinde Konya'dan İzlanda'ya hareket eden milliler, uzun bir yolculuğun ardından Keflavik Havalimanı'na indi. Ancak burada İzlandalı yetkililer, Milli Takım kafilesini prosedürleri de bahane göstererek havaalanında saatlerce bekletti. Ay-yıldızlı futbolcu Burak Yılmaz da buna sosyal medya hesabından isyan etti. Burak, sosyal medyadan yaptığı canlı yayında, "6.5 saat yolculuk yaptık, 3 saattir bekliyoruz. Bizi İzlanda'ya almıyorlar. Böyle bekliyoruz 3 saattir" ifadelerini kullandı.



TÜRKİYE EURO 2020 H GRUBU PUAN DURUMU

Türkiye - 9 puan

Fransa - 6 puan

İzlanda - 6 puan

Arnavutluk - 3 puan

Moldova - 3 puan

Andorra - 0 puan



TÜRKİYE EURO 2020 ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI

11 Haziran 2019 İzlanda – Türkiye

7 Eylül 2019 Türkiye – Andorra

10 Eylül 2019 Moldova – Türkiye

11 Ekim 2019 Türkiye – Arnavutluk

14 Ekim 2019 Fransa – Türkiye

14 Kasım 2019 Türkiye – İzlanda

17 Kasım 2019 Andorra – Türkiye