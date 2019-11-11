Türkiye İzlanda maçı ne zaman, nerede? Türkiye İzlanda maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Türkiye İzlanda maçı ne zaman, nerede? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılmaya başladı. A Milli Futbol Takımının 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde İzlanda ile mücadelesine sayısı günler kaldı. H Grubu'nda oynadığı 8 maçta 19 puan toplayan Türkiye, averajla lider durumda.Teknik direktör Şenol Güneş tarafından milli takımın aday kadrosuna davet edilen oyuncular da belli oldu. Türkiye İzlanda maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ediliyor. İşte Türkiye İzlanda maçına dair tüm detaylar..

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, NEREDE?



Türkiye-İzlanda karşılaşması, 14 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye İzlanda maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE'NİN PUAN DURUMU



O P AV

1 Türkiye 8 19 +13

2 Fransa 8 19 +16

3 İzlanda 8 15 +2

4 Arnavutluk 8 12 +4

5 Andorra 8 3 -15

6 Moldova 8 3 -20

MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU



Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Mert Çetin (Roma), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ömer Bayram (Galatasaray)

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)

ADIM ADIM TARİHİ BAŞARI



Elemelerde H Grubu'nda son dünya şampiyonu Fransa'nın yanı sıra İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile mücadele eden ay-yıldızlı takım, 8 maç sonunda 6 galibiyet ile birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Milliler, liderlik mücadelesi verdiği Fransa ile dün deplasmanda 1-1 berabere kalırken, topladığı 19 puan ve ikili averajla rakibinin önünde zirvede yer almayı sürdürdü.

A Milli Takım, son iki haftaya girilen elemelerde kayıp yaşamaması durumunda tarihi bir başarıya imza atacak. Ay-yıldızlı ekip, H Grubu'nu ilk sırada tamamlaması halinde tarihinde ilk kez elemelerden gittiği uluslararası bir organizasyona lider unvanıyla katılacak.

Türkiye, H Grubu'nu lider tamamlaması durumunda tarihinde elemelerden katıldığı 6. büyük turnuvaya ilk kez lider unvanıyla gidecek.

Daha önce 1 FIFA Dünya Kupası ve 4 Avrupa Şampiyonası'na katılan A Milli Takım, bu organizasyonların elemelerini hiç lider tamamlayamadı.

1996, 2000 ve 2008 Avrupa şampiyonalarına elemeleri ikinci bitirerek giden ay-yıldızlı takım, 2016 Avrupa Şampiyonası'na ise en iyi grup üçüncüsü olarak katılmıştı.

Türkiye, üçüncü tamamladığı 2002 Dünya Kupası'na ise elemeleri ikinci tamamlayıp play-off oynama hakkı elde ederek gitmişti.