Türkiye İzlanda maçı canlı yayın şifresiz mi? Türkiye İzlanda milli maç nereden canlı izlenir?

Türkiye İzlanda maçı canlı yayınının şifresiz olup olmadığı merak ediliyor. Türkiye İzlanda milli maç nereden canlı izlenir? Futbolseverler heyecanla karşılaşmaları takip ediyorlar. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İstanbul'da Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Haberimiz içerisinden karşılaşma ile ilgili merak edilenlere ulaşabilir, AKSAM.com.tr farkıyla canlı maç anlatımı takip edebilirsiniz.

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşma TRT1 ekranlarında canlı olarak izlenebilecek.

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 14 Kasım Perşembe günü İzlanda ile yapacağı karşılaşmayı, İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İstanbul'da Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada, Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell

HAZIRLIKLAR TAMAM

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 14 Kasım Perşembe günü İzlanda'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi.

Sakatlıkları bulunan futbolculardan kaptan Emre Belözoğlu ve İrfan Can Kahveci, takımdan ayrı bireysel antrenör eşliğinde çalıştı.

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Teknik direktör Şenol Güneş, antrenman öncesi oyuncularıyla saha içinde bir süre konuştu ve onlardan istediklerini anlattı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Çalışmayı, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan da takip etti.