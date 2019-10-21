Türkiye İzlanda maç biletleri satışa çıktı mı? Türkiye İzlanda maçı ne zaman, hangi kanalda?

Türkiye İzlanda maç biletleri satışa çıktı mı? sorusu maçı statta seyretmek isteyenler tarafından araştırılmaya başladı. 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Türkiye ve İzlanda grubun düğümünü çözecek olan maçı Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacak. Milliler İzlanda karşısında alacağı 1 puan yetecek.Türkiye İzlanda maç biletleri satışa çıktı mı? sorusunun yanıtı haberimizde..

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye, 14 Kasım Cuma günü Türk Telekom Stadyumu'nda İzlanda'yı ağırlayacak. Nefeslerin tutulacağı mücadele TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

TÜRKİYE İZLANDA MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Türkiye İzlanda maç biletleri için henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Belli olduğunda haberimizde olacak.

TÜRKİYE EURO 2020 ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI

14 Kasım 2019 Türkiye – İzlanda

17 Kasım 2019 Andorra – Türkiye

AVRUPA ŞAMPİYONASI KAPIDA

A Milli Takım, H Grubu'nu ilk 2'de bitirmesi durumunda tarihinde 5. kez Avrupa Şampiyonası'nda yerini alacak.

Ay-yıldızlı takım, elemelerdeki son 2 maçını 14 Kasım'da İstanbul'da İzlanda ve 17 Kasım'da deplasmanda Andorra ile yapacak. Milliler, İzlanda'dan 1 puan alması durumunda EURO 2020'ye katılmayı garantileyecek. Milliler, İzlanda'ya kaybetmesi durumunda, deplasmandaki Andorra mücadelesinde galibiyet arayacak.

Milliler, Avrupa Şampiyonası bileti alması halinde 1996, 2000, 2008 ve 2016'dan sonra EURO 2020'de de mücadele edecek.