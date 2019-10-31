Türkiye İzlanda maç bileti satışta mı? Türkiye İzlanda maçı hangi kanalda, ne zaman? İşte yanıtı
Türkiye İzlanda maç bileti tükendi mi? sorusu arama motorunda araştırılan konular arasında yer alıyor. EURO 2020 Elemeleri H Grubu 9. Hafta mücadelesinde Türkiye, İzlanda'yı konuk ediyor. Türkiye, bu karşılaşmadan galibiyet alması durumunda bir üst tura yükselme şansını garanti altına almış olacak.Türkiye İzlanda maçını statta izlemek isteyenler maç biletlerini araştırıyor. Türkiye İzlanda maç bileti tükendi mi? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..
Türkiye İzlanda maç bileti tükendi mi? sorusu arama motorunda Türk halkı tarafından araştırılıyor. A Milli Futbol Takımımızın İzlanda ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçı biletleri yoğun ilgi görüyor. A Milli Futbol Takımı, en son oynadığı Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve liderliğini sürdürdü. Şimdi gözler İzlanda ile yapılacak kritik karşılaşmada. Türkiye İzlanda maç bileti tükendi mi? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..
TÜRKİYE İZLANDA MAÇININ BİLETLERİ TÜKENDİ
A Milli Takımımızın İzlanda ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçının bilet satışı tamamlandı. Açıklamada ayrıca, “Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda A Milli Takımımıza destek veren bütün Ay-Yıldızlı taraftarlara teşekkür ederiz.” denildi.
TÜRKİYE İZLANDA MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye, 14 Kasım Cuma günü Türk Telekom Stadyumu'nda İzlanda'yı ağırlayacak. Nefeslerin tutulacağı mücadele TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.
TÜRKİYE İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?
TRT1 tarafından naklen yayınlanacak mücadelenin hakemleri henüz açıklanmadı.
TÜRKİYE İZLANDA MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?
Türkiye-İzlanda müsabakasının bilet fiyatları 1. kategori 90 lira, 2. kategori 50 lira, 3. kategori 20 lira ve Güney Loca koltuğu 250 lira olarak belirlendi.
TÜRKİYE'NİN PUAN DURUMU
O P AV
1 Türkiye 8 19 +13
2 Fransa 8 19 +16
3 İzlanda 8 15 +2
4 Arnavutluk 8 12 +4
5 Andorra 8 3 -15
6 Moldova 8 3 -20
TÜRKİYE EURO 2020 ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI
14 Kasım 2019 Türkiye – İzlanda
17 Kasım 2019 Andorra – Türkiye
ADIM ADIM TARİHİ BAŞARI
Elemelerde H Grubu'nda son dünya şampiyonu Fransa'nın yanı sıra İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile mücadele eden ay-yıldızlı takım, 8 maç sonunda 6 galibiyet ile birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.
Milliler, liderlik mücadelesi verdiği Fransa ile dün deplasmanda 1-1 berabere kalırken, topladığı 19 puan ve ikili averajla rakibinin önünde zirvede yer almayı sürdürdü.
A Milli Takım, son iki haftaya girilen elemelerde kayıp yaşamaması durumunda tarihi bir başarıya imza atacak. Ay-yıldızlı ekip, H Grubu'nu ilk sırada tamamlaması halinde tarihinde ilk kez elemelerden gittiği uluslararası bir organizasyona lider unvanıyla katılacak.
Türkiye, H Grubu'nu lider tamamlaması durumunda tarihinde elemelerden katıldığı 6. büyük turnuvaya ilk kez lider unvanıyla gidecek.
Daha önce 1 FIFA Dünya Kupası ve 4 Avrupa Şampiyonası'na katılan A Milli Takım, bu organizasyonların elemelerini hiç lider tamamlayamadı.
1996, 2000 ve 2008 Avrupa şampiyonalarına elemeleri ikinci bitirerek giden ay-yıldızlı takım, 2016 Avrupa Şampiyonası'na ise en iyi grup üçüncüsü olarak katılmıştı.
Türkiye, üçüncü tamamladığı 2002 Dünya Kupası'na ise elemeleri ikinci tamamlayıp play-off oynama hakkı elde ederek gitmişti.