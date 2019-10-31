Türkiye İzlanda maç bileti satışta mı? Türkiye İzlanda maçı hangi kanalda, ne zaman? İşte yanıtı

Türkiye İzlanda maç bileti tükendi mi? sorusu arama motorunda Türk halkı tarafından araştırılıyor. A Milli Futbol Takımımızın İzlanda ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçı biletleri yoğun ilgi görüyor. A Milli Futbol Takımı, en son oynadığı Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve liderliğini sürdürdü. Şimdi gözler İzlanda ile yapılacak kritik karşılaşmada. Türkiye İzlanda maç bileti tükendi mi? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

TÜRKİYE İZLANDA MAÇININ BİLETLERİ TÜKENDİ

A Milli Takımımızın İzlanda ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçının bilet satışı tamamlandı. Açıklamada ayrıca, “Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda A Milli Takımımıza destek veren bütün Ay-Yıldızlı taraftarlara teşekkür ederiz.” denildi.

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye, 14 Kasım Cuma günü Türk Telekom Stadyumu'nda İzlanda'yı ağırlayacak. Nefeslerin tutulacağı mücadele TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

TRT1 tarafından naklen yayınlanacak mücadelenin hakemleri henüz açıklanmadı.



TÜRKİYE İZLANDA MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?

Türkiye-İzlanda müsabakasının bilet fiyatları 1. kategori 90 lira, 2. kategori 50 lira, 3. kategori 20 lira ve Güney Loca koltuğu 250 lira olarak belirlendi.

TÜRKİYE'NİN PUAN DURUMU



O P AV

1 Türkiye 8 19 +13

2 Fransa 8 19 +16

3 İzlanda 8 15 +2

4 Arnavutluk 8 12 +4

5 Andorra 8 3 -15

6 Moldova 8 3 -20



TÜRKİYE EURO 2020 ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI



14 Kasım 2019 Türkiye – İzlanda



17 Kasım 2019 Andorra – Türkiye

ADIM ADIM TARİHİ BAŞARI



Elemelerde H Grubu'nda son dünya şampiyonu Fransa'nın yanı sıra İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile mücadele eden ay-yıldızlı takım, 8 maç sonunda 6 galibiyet ile birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Milliler, liderlik mücadelesi verdiği Fransa ile dün deplasmanda 1-1 berabere kalırken, topladığı 19 puan ve ikili averajla rakibinin önünde zirvede yer almayı sürdürdü.

A Milli Takım, son iki haftaya girilen elemelerde kayıp yaşamaması durumunda tarihi bir başarıya imza atacak. Ay-yıldızlı ekip, H Grubu'nu ilk sırada tamamlaması halinde tarihinde ilk kez elemelerden gittiği uluslararası bir organizasyona lider unvanıyla katılacak.

Türkiye, H Grubu'nu lider tamamlaması durumunda tarihinde elemelerden katıldığı 6. büyük turnuvaya ilk kez lider unvanıyla gidecek.

Daha önce 1 FIFA Dünya Kupası ve 4 Avrupa Şampiyonası'na katılan A Milli Takım, bu organizasyonların elemelerini hiç lider tamamlayamadı.

1996, 2000 ve 2008 Avrupa şampiyonalarına elemeleri ikinci bitirerek giden ay-yıldızlı takım, 2016 Avrupa Şampiyonası'na ise en iyi grup üçüncüsü olarak katılmıştı.

Türkiye, üçüncü tamamladığı 2002 Dünya Kupası'na ise elemeleri ikinci tamamlayıp play-off oynama hakkı elde ederek gitmişti.