Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7134
  • 6,3173
  • 275.213
  • 100327
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Türkiye, Hollanda ve Ukrayna'nın gerisinde kaldı! Büyük tehlike kapıda

Türkiye, Hollanda ve Ukrayna'nın gerisinde kaldı! Büyük tehlike kapıda

Türkiye, Hollanda ve Ukrayna'nın gerisinde kaldı! Büyük tehlike kapıda

UEFA ülke sıralaması futbol takipçileri tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Kulüplerin aldığı puanlara göre UEFA ülke sıralaması araştırılıyor. Şu anda Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir ülkemizi temsil ediyor.

2019-2020 sezonunda Avrupa kupaları heyecanı yaşanıyor. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray; Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir temsil ediyor. Yeni Malatya ise ön eleme turunda Avrupa Ligi'ne veda etti.

Türkiye'nin, UEFA ülke sıralamasında 30.699 puanı bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde oynanan maçlarda Ajax, sahasında Lille'i 3-0 mağlup etti. Alınan galibiyet sonrasında Hollanda ülke puanını 30.750'ye çıkarmış ve 11'inci sıradan 9'unculuğa yükselmişti. Türkiye ise 10'uncu sıradan 11'inci basamağa gerilemişti.

Hollanda takımları oynanan UEFA Avrupa Ligi maçlarında yine ülkelerine puan kazandırmayı başardı. PSV Eindhoven sahasında konuk ettiği Portekiz temsilcisi Sporting'i 3-2 mağlup etti. AZ Alkmaar deplasmanda Partizan ile 2-2 berabere kaldı.

Feyenoord ise deplasmanda Rangers'a 1-0 yenildi. Bu karşılaşmaların ardından Hollanda 30.750 olan puanını 31.350'ye çıkararak 9. sıradaki yerini korudu. Türkiye'nin önünde olan bir diğer ülke ise Ukrayna.

10. sırada yer alan Ukrayna'da Dinamo Kiev ve Oleksandria Avrupa Ligi'nde boy gösteriyor. Kiev sahasında Malmö'yü 1-0 yenerek ülkesinin 30.700 olan puanını 31.100'e çıkarmayı başardı.

Oleksandria ise deplasmanda karşılaştığı Wolfsburg'a 3-1 mağlup oldu. 

AVRUPA LİGİ'NDE PUAN ÇIKARAMADIK

Durum böyle olunca Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizi alacağı bir beraberlik bile büyük önem arz ediyor. Fakat Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor oynadıkları zorlu karşılaşmalardan puan alamadı.

Başakşehir Roma deplasmanında farklı kaybederken, Trabzonspor Getafe'ye 1-0'lık skorla boyun eğdi. Beşiktaş ise 90'ıncı dakikasına 2-2'lik beraberlikle girdiği karşılaşmanın son dakikalarında yediği gollerle sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.

BÜYÜK TEHLİKE KAPIDA!

İlk 10'da bulunan ülkelerin şampiyonları doğrudan Devler Ligi'nde boy gösteriyor. 11'inci basamakta bulunan ülkenin şampiyonu ise sadece bir durumda direkt Şampiyonlar Ligi vizesi alabiliyor. Sıralamada ilk 10'da bulunan bir ülke takımının, Devler Ligi'ni kazanması ve bu ekibin ligi Şampiyonlar Ligi'ne katılma bölgesinde bitirmesi gerekiyor. Bu durumda 11'inci basamakta bulunan ülke şampiyonu da eleme oynamadan adını Devler Ligi'ne yazdıracak. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Annelik hayalini rafa kaldırdı
Ekran bilmecesi son buldu! O diziyle dönüyor...
Yeni imajıyla beğeni topladı
'Saygıda mecbur, sevgide özgürsünüz'
Minik Serçe'den hayranlarını üzen haber
<p>Bir televizyon programındaki yarışma ile yıldızı parlayan ünlü komedyen Sefa Doğanay, kendisine s

Sefa Doğanay Davalık Olduğu Hayranıyla Karşı Karşıya Geldi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Karbonatın ilk kez duyacağınız yararları

Yerli ve milli otomobiller ile otonom sistemler TEKNOFEST'te