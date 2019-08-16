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aksam.com.tr
  • 16 Ağustos 2019 Cuma 10:49
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  • 16 Ağustos 2019 Cuma 10:49

Türkiye güç sıralamasında 10. sırada

Türkiye güç sıralamasında 10. sırada

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Uluslararası Basketbol Federasyonu FIBA, 2019 Dünya Kupası öncesi güç sıralamasını yayınladı. Listenin ilk sırasında Amerika Birleşik Devletleri yer alırken, milli takımımız 10'uncu sırada kendine yer buldu.

Çin'de düzenlenecek 2019 Dünya Kupası öncesinde FIBA takımların güç sıralamasını yayınladı.

Listenin ilk sırasında Amerika Birleşik Devletleri yer aldı.

Son şampiyonu sırasıyla Sırbistan, Yunanistan, İspanya ve Fransa takip etti.

Milli takımımız ise turnuvanın en güçlü 10'uncu takımı olarak gösterildi.

Listede Türkiye için ayrılan bölümde "Cedi Osman ve Furkan Korkmaz turnuvanın en iyi ikililerinden biri olabilecek mi? Melih Mahmutoğlu üçlükleriyle şov yapacak mı? Ersan İlyasova ikinci madalyasını takabilecek mi” cümleleri de yer aldı.

31 Ağustos'ta başlayacak turnuvada milli takımımız E Grubu'nda Amerika Birleşik Devletleri, Çekya ve Japonya ile mücadele edecek.

Milliler gruptaki ilk maçında 1 Eylül'de Şangay'da Japonya karşısına çıkacak.

(TRT Spor)

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