Türkiye Futbol Federasyonu'ndan amatör lig kararı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2021 Ocak ayı sonunda, o anki pandemi şartlarına göre ilgili ve yetkili kurum ve kuruluşlarla görüşülerek amatör müsabakaların başlatılmasını kararlaştırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu, amatör müsabakaların, 2021 yılının ocak ayı sonunda, o anki pandemi şartlarına göre ilgili ve yetkili kurum ve kuruluşlarla görüşülerek başlatılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, söz konusu süreye kadar Bölgesel Amatör Lig ve amatör liglerde önlemlerin alınamayacağı belirtildi.

Açıklamada, müsabakaları 2021 yılının ocak ayı sonunda oynatabilmek adına gerekli şartlar şöyle sıralandı:

1- Pandemi sürecinde amatör liglerde yer alan kulüplerin, futbolcuların ve tüm paydaşların sağlığı öncelik olmak üzere koşulların oluşması halinde Amatör Lig müsabakalarının başlatılabilmesine ilişkin gerekli talimatların hazırlanması

2- Öncelikle başlatılması düşünülen Bölgesel Amatör Lig'e katılacak kulüplerin katılım formları kasım ayında alınmaya başlanmasına, aynı şekilde büyükler kategorisinde en üst yerel lige katılacak kulüplerinde vize-referans işlemleri aralık ayında başlatılacaktır. 2020-2021 Sezonu Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar kitapçığımız aralık ayında yayınlanmasına, ocak ayından itibaren lisans vize ve transfer işlemleri TFF Bölge Müdürlüklerinde yapılmaya başlanılması

3- 2020-2021 sezonu ocak-şubat transfer ve tescil döneminde Bölgesel Amatör ve Yerel Amatör liglerde yer alan kulüplere tescil edilerek lisans alan amatör futbolcuların, 2020-2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig ve Yerel Amatör Lig müsabakalarının Kovid-19 salgını nedeniyle oynanamaması veya liglerin başlamasından sonra planlandığı şekilde tamamlanamaması halinde 2021-2022 sezonu 1. transfer ve tescil döneminde en son tescilli oldukları kulübün yazılı muvafakatı olmaksızın başka bir kulübe amatör futbolcu statüsünde tescil edilememeleri

4- 2021 Ocak ayı sonunda, o anki pandemi şartlarına göre ilgili ve yetkili kurum ve kuruluşlarla görüşülerek müsabakalar başlatılması.