Türkiye Fransa maçı ne zaman? Türkiye Fransa maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi yayınlanacak?

Türkiye Fransa maçı ne zaman? Türkiye Fransa maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Avrupa Şampiyonası için sahaya çıkan millilerimiz Fransa Milli Takımı ile karşılaşacak. Tüm Türkiye’nin kenetlendiği Türkiye Fransa maçına saatler kaldı! Euro 2020 Avrupa Şampiyonası H Grubu 3. maçında Fransa milli takımı ile mücadele edecek millilerimiz maçı kazanması durumunda lider olacak. Her iki takımın da 2 galibiyeti bulunuyor. A Milli Futbol Takmımız Fransa ile yapacağı maçla 571. kez sahaya çıkacak. Milli Takımımızın muhtemel 11’i de belli oldu. Peki, Türkiye Fransa maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi yayınlanacak?

TÜRKİYE FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türkiye Fransa maçı 8 Haziran Cumartesi günü saat 21:45’de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

MAÇTA OYNAYAMAYACAK FUTBOLCULAR

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçta oynayamayacak futbolcular açıkladı. Güneş: "Emre Belözoğlu, Cenk Tosun, Ozan Kabak ve Okay Yokuşlu, Fransa maçında kesin olarak yoklar. Dorukhan bugün antrenmana çıkacak ve durumuna bakacağız. Çıkacak olan her oyuncumun yüzde 100'ünü vereceğini düşünüyorum"

MAÇIN ADAY KADROSU VE MUHTEMEL 11

Teknik direktör Şenol Güneş tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Cengiz Umut Meraş (Bursaspor), Emre Taşdemir (Galatasaray), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Efecan Karaca, Ozan Tufan (Aytemiz Alanyaspor), Yunus Mallı (Wolfsburg), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)

Forvet: Burak Yılmaz, Güven Yalçın (Beşiktaş), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

Milli Takımımızın Fransa karşısındaki muhtemel 11’i:

Mert

Zeki

Kaan

Merih

Hasan Ali

Mahmut

Dorukhan

İrfan Can

Cengiz

Hakan

Burak

GALİP GELİRSEK BİR İLK YAŞANACAK

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 4 karşılaşmanın tamamını Fransız ekibi kazanmış en farklı skor ise 4-0 olmuştu.

MİLLİLER KAZANIRSA LİDERLİĞE YÜKSELECEK

Grupta oynadığı ilk iki maçı kazanan Türkiye, Fransa'nın ardından averajla ikinci sırada yer alıyor. Ay yıldızlı ekip bu karşılaşmayı kazanması halinde liderliğe yükselecek. Türkiye'nin yer aldığı grupta TSİ 16.00'da İzlanda - Arnavutluk ve TSİ 19.00'da Moldova - Andorra maçları da oynanacak.

Ay yıldızlı ekip, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 11 Haziran Salı günü de deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.

GÜNEŞ: YARINI HAYAL EDİYORUZ AMA BUGÜNÜ YAŞIYORUZ

Şenol Güneş basın toplasında çeşitli açıklamalarda bulundu. Güneş: "Gruptaki güçlü rakibimiz, çıkmaya en büyük aday, Dünya Kupası şampiyonu, FIFA sıralamasında 1., futbolcu üreten bir takımla oynayacağız. Bu bizim için birincilik şansı için biraz şansızlık ama kendi gücümüzü göreceğiz. Umut veren bir takımız."

"Oynadığımız rakibin oyuncuları hem ofansif, hem de defansif olarak çok iyi olan oyuncular. Benim kendi dönemimde oynayacağımız en iyi takımla oynayacağız. Bu da bizim için bir şans. Her bölgede başarılı olan bir takıma karşı her bölgede başarılı olmanız gerek."

"Kendi sahamızda oynuyoruz, seyircimizin önünde oynuyoruz. Seyircimizin katkısını göreceğiz. Biz ne yapacağız, bu çok önemli. Biz ortaya bir şey sunacağız, rakipten bir şey beklemeyeceğiz. Sonuna kadar maçın içinde olmak istiyoruz."

"Deschamps'ın oyuncu olarak da teknik direktör olarak da kariyeri belli. Fazla bir şey söylemeye gerek yok. Ne anlatırsak anlatalım kağıt üzerinde geride kaldık. Bir günde açıkları kapatamayız ama bir günde iyi şeyler yapabiliriz. Daha önce yaptık."

"Yarını hayal ediyoruz ama bugünü yaşıyoruz. Önümüzde Fransa maçı var. Gruptaki en büyük rakibimiz, çıkmaya en büyük aday. Futbolcu yetiştiren, Dünya Şampiyonu bir ülkeyle oynayacağız. Futbol adına iyi şeyler sunmak istiyoruz."

"2002 geride kaldı, dersler çıkarılması gerekiyor. Yarını hayal ediyoruz ama bugünü yaşıyoruz ve önümüzde Fransa maçı var. Gruptaki gülü rakibimiz, çıkmaya en güçlü aday, Dünya Kupası’nda birinci olmuş."

"Okay, Cenk, Ozan ve Emre Belözoğlu kadroda olmayacak Dorukhan'a bakacağız. Ona göre kadro yapacağız. Rakip takım çok değişmiyor, konuşacak bir şey yok. İlk 11 henüz bellli değil ama kim çıkarsa yüzde yüzünü verecektir."

"Fransa ile oynuyoruz. Her maç üç puan için çıkıyoruz. Kötü oynasak da puan alabiliriz. Ama iyi oynarsak kazanacağımız çok şey var. Hücumsa hücum savunmaysa savunma her şeyi yapacağız. Güç dengeleri Fransa lehine. Ama bu farkı kapatacak inancımız var."

MİLLİLER 571. MÜCADELESİNE ÇIKIYOR

A Milli Futbol Takımı, Fransa ile yapacağı maçla 571. kez sahaya çıkacak. 96 yıllık tarihinde 299'u resmi, 271'i özel 570 maçta, biri hükmen olmak üzere 216 galibiyet alan Türk Milli Takımı, 133 defa berabere kaldı, 221 kez de yenildi. Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.